Australian Open, Halbfinale: Roger Federer - Novak Djokovic heute im LIVETICKER

Kracher im Halbfinale der Australian Open! Novak Djokovic trifft auf Roger Federer. Kann FedEx nach zwei dramatischen Fünf-Satz-Matches auch den Djoker besiegen? In unserem LIVETICKER erfahrt Ihr es.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert.

Australian-Open-Halbfinale: Roger Federer vs. Novak Djokovic - Vor Beginn

Vor Beginn: Novak Djokovic hingegen musste nur gegen Jan-Lennard Struff in der ersten Runde einen Satz abgeben. Ansonsten marschierte er glatt in die Runde der letzten Vier.

Vor Beginn: Erleben wir das nächste spektakuläre Match von Roger Federer beim Happy Slam? In der dritten Runde musste er gegen John Millmann bereits über fünf Sätze gehen. Im Viertelfinale wehrte er gegen Tennys Sandgren gleich sieben Mätchbälle ab, ehe er den entscheidenden fünften Durchgang für sich entschied.

Vor Beginn: Das erste Halbfinale der Herren ist für die Night Session in Melbourne am heutigen Donnerstag angesetzt. Um 9.30 Uhr deutscher Zeit findet der erste Aufschlag in der Rod Laver Arena statt. Zwischen FedEx und dem Djoker ist es bereits das 50. Duell auf der Tour.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker des Halbfinals der Australian Open zwischen Novak Djokovic und Roger Federer.

Roger Federer - Novak Djokovic: TV-Übertragung und Livestream

Das Match könnt Ihr auch live auf DAZN sehen. Durch die Kooperation mit Eurosport hat der Streaming-Dienst Eurosport 1 und Eurosport 2 als Livestream zum Abruf auf der Plattform. Dadurch könnt Ihr die Australian Open live im Eurosport-Channel auf DAZN sehen.

Im Free-TV ist Federer gegen Djokovic natürlich auch zu sehen. Dort überträgt Eurosport das Match in voller Länge. Zudem bietet der Sender einen kostenpflichtigen Livestream im Eurosport Player an.

