Der ATP Cup heute live im TV und Livestream

Am zweiten Tag des neuen ATP-Cups greift erstmals Österreich in das Turnier ein. Wie Ihr das Turnier heute live im TV und Livestream sehen könnt, erfahrt Ihr bei SPOX.

ATP Cup: Austragungsort und Modus

Der ATP Cup findet in diesem Jahr zum ersten Mal statt. Das neue Nationenturnier wird in den australischen Städten Sydney, Brisbane und Perth ausgetragen. Insgesamt sind 24 Nationalmannschaften im ATP Cup dabei.

Die 24 Mannschaften werden in sechs Gruppen à vier Mannschaften aufgeteilt. In den jeweiligen Gruppen spielt jedes Land jeweils einmal gegen alle anderen Länder. Eine Begegnung besteht dabei immer aus zwei Einzel- und einem Doppelspiel. Für einen Sieg werden zwei Gewinnsätze benötigt.

Die sechs Gruppensieger sowie die zwei besten Gruppenzweiten qualifizieren sich für das Viertelfinale.

© getty

ATP Cup: So seht Ihr das Turnier im TV und Livestream

Der Pay-TV-Sender Sky zeigt den ATP Cup in Deutschland. Alle Spiele der deutschen Athleten werden live und exklusiv gezeigt. Neben den deutschen Partien zeigt Sky in der Gruppenphase die anderen Spiele in der Konferenz. Ab der K.o.-Phase zeigt der Sender alle Spiele komplett.

Pünktlich zum ersten Spiel überträgt Sky heute das Turnier ab Mitternacht. Kommentiert werden die Spiele von Stefan Hempel, Markus Götz und Sascha Roos, als Experte fungiert Patrik Kühnen.

Neben der klassischen TV-Übertragung zeigt Sky den ATP Cup auch im Livestream via Sky Go. Für alle Nicht-Sky-Kunden besteht die Möglichkeit sich via Sky Ticket einen Tagespass zu holen, um so den ATP Cup verfolgen zu können.

In Österreich überträgt ServusTV das Turnier. Bei dem Sender könnt Ihr unter anderem alle Spiele der österreichischen Mannschaft live im Free-TV sehen.

Die Begegnungen des ÖTV-Teams in Sydney könnt Ihr ab 7.30 Uhr auch im Livestream sehen.

ATP Cup: Die Einzelspiele am Samstag

Folgende Einzelpartien finden am Samstag statt:

Uhrzeit Spieler 1 Spieler 2 0 Uhr Pella (ARG) Majchrzak (POL) 1 Uhr Paire (FRA) Jarry (CHI) 1.30 Uhr Schwartzman (ARG) Hurkacz (POL) 2:30 Uhr Monfils (FRA) Garin (CHI) 3 Uhr Soeda (JPN) M. Cuevas (URU) 4.30 Uhr Nishioka (JPN) P. Cuevas (URU) 7.30 Uhr Novak (AUT) Cilic (CRO) 8.30 Uhr Lajovic (SRB) Harris (RSA) 9 Uhr Thiem (AUT) Coric (CRO) 10 Uhr Djokovic (SRB) Anderson (RSA) 10.30 Uhr Bautista-Agut (ESP) Metreveli (GEO) 12 Uhr Nadal (ESP) Basilashvili (GEO)

ATP Cup: Die Doppelspiele am Samstag

Folgende Doppelpartien finden am Samstag statt: