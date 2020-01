ATP Cup: Der Spielplan des Turniers

In Australien hat die erste Ausgabe des ATP Cups begonnen. Bei SPOX erfahrt Ihr alles über den Spielplan des Turniers und wann die deutsche und österreichische Mannschaft im Einsatz ist.

Der ATP Cup findet zum ersten Mal statt. Austragungsort sind die drei australischen Städte Sydney, Perth und Brisbane.

ATP Cup 2020: Der Zeitplan des Turniers

Die Gruppenphase des ATP Cup dauert vom 3. bis zum 8. Januar. Anschließend geht es mit der K.o.-Phase des Turniers weiter.

Der Zeitplan:

Datum Tag Runde 3. Januar 2020 1 Gruppenphase 4. Januar 2020 2 Gruppenphase 5. Januar 2020 3 Gruppenphase 6. Januar 2020 4 Gruppenphase 7. Januar 2020 5 Gruppenphase 8. Januar 2020 6 Gruppenphase 9. Januar 2020 7 Viertelfinale 10. Januar 2020 8 Viertelfinale 11. Januar 2020 9 Halbfinale 12. Januar 2020 10 Finale

ATP Cup: Die Gruppen im Überblick

Die 24 teilnehmenden Nationen wurden in sechs Gruppen mit jeweils vier Mannschaften eingeteilt.

Gruppe A: Serbien, Frankreich, Chile, Südafrika

Serbien, Frankreich, Chile, Südafrika Gruppe B: Spanien, Japan, Uruguay, Georgien

Spanien, Japan, Uruguay, Georgien Gruppe C: Belgien, Großbritannien, Bulgarien, Moldawien

Belgien, Großbritannien, Bulgarien, Moldawien Gruppe D: Russland, Italien, USA, Norwegen

Russland, Italien, USA, Norwegen Gruppe E: Argentinien, Kroatien, Österreich, Polen

Argentinien, Kroatien, Österreich, Polen Gruppe F: Deutschland, Australien, Kanada, Griechenland

ATP Cup live im TV und Livestream sehen

In Deutschland könnt Ihr den ATP Cup bei Sky sehen. Der Pay-TV-Sender zeigt alle Spiele der deutschen Mannschaft, sowie alle Spiele der KO-Phase in voller Länge. Die restlichen Gruppenspiele zeigt Sky in der Konferenz.

Zusätzlich zur TV-Üvertragung zeigt Sky den ATP Cup auch im Livestream via Sky Go. Außerdem besteht die Möglichkeit sich via Sky Ticket einen Tagespass zu kaufen und so das Streamingangebot von Sky zu nutzen.

In Österreich überträgt ServusTV das Turnier im Free-TV.

ATP Cup 2020: Der Spielplan

Am ersten Tag des Turniers unterlag die deutsche Mannschaft Gastgeber Australien mit 0:3.

Freitag, 3. Januar:

Gruppe Team 1 Team 2 Ergebnis C Belgien Moldawien 3:0 C Großbritannien Bulgarien 1:2 D USA Norwegen 1:2 D Russland Italien 3:0 F Griechenland Kanada 0:3 F Deutschland Australien 0:3

Samstag, 4. Januar:

Gruppe Team 1 Team 2 Ergebnis A Frankreich Chile A Serbien Südafrika B Japan Uruguay B Spanien Georgien E Argentinien Polen E Österreich Kroatien

Sonntag, 5 Januar:

Gruppe Team 1 Team 2 Ergebnis C Bulgarien Moldawien C Belgien Großbritannien D Italien Norwegen D Russland USA F Kanada Australien F Deutschland Griechenland

Montag, 6. Januar:

Gruppe Team 1 Team 2 Ergebnis A Südafrika Chile A Serbien Frankreich B Japan Georgien B Spanien Uruguay E Kroatien Polen E Österreich Argentinien

Dienstag, 7. Januar:

Gruppe Team 1 Team 2 Ergebnis C Großbritannien Moldawien C Bulgarien Belgien D Russland Norwegen D Italien USA F Griechenland Australien F Deutschland Kanada

Mittwoch, 8. Januar: