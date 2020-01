ATP Cup 2020: Termine und Modus

Der ATP Cup in Australien ist bereits in vollem Gange. Hier erfahrt Ihr alles über die Termine, den Zeitplan und den Modus des neuen Teamwettberwerbs der Herren im Tennis. Außerdem verraten wir Euch, wie Ihr die Spiele von Deutschland live sehen könnt.

Durch den ATP Cup entfällt der traditionelle Hopman Cup, bei dem sich sowohl Herren als auch Damen gemessen hatten, aufgrund des Terminkalenders. Das Turnier wird von der ATP selbst und dem australischen Verband organisiert. Somit ist es der dritte ATP-Wettbewerb dieser Art (Davis Cup, Laver Cup).

ATP Cup 2020: Termine im Überblick

Der ATP Cup geht vom 3. bis zum 12. Januar. Nach Ablauf der Gruppenphase geht es am 9. Januar los mit der K.o.-Runde.

Der Zeitplan:

Datum Tag Runde 3. Januar 2020 1 Gruppenphase 4. Januar 2020 2 Gruppenphase 5. Januar 2020 3 Gruppenphase 6. Januar 2020 4 Gruppenphase 7. Januar 2020 5 Gruppenphase 8. Januar 2020 6 Gruppenphase 9. Januar 2020 7 Viertelfinale 10. Januar 2020 8 Viertelfinale 11. Januar 2020 9 Halbfinale 12. Januar 2020 10 Finale

ATP Cup 2020: Modus

Insgesamt gehen 24 Nationen an den Start. Diese bestehen aus zwei Einzel-Profis und einem Doppel. Die Teams bestreiten pro Paarung immer drei Spiele, somit gibt es auch beim Stand von 2:0 noch ein Doppel zum Abschluss. Für einen Sieg werden zwei gewonnene Sätze benötigt.

Die Mannschaften sind in sechs Vierergruppen unterteilt worden, in denen sich sowohl die Gruppensieger als auch die besten zwei Gruppenzweiten für die Viertelfinals qualifizieren. In der K.o.-Phase gilt das gleiche Modell wie in der Vorrunde.

ATP Cup live im TV und Livestream

Alle Spiele mit deutscher Beteiligung werden live und exklusiv von Sky übertragen. Der Pay-TV-Sender bietet rund 120 Stunden Live-Content aus Australien. Zudem wird die K.o.-Phase komplett gezeigt und eine Konferenz mit allen anderen Spielen der Gruppenphase zur Verfügung gestellt.

Der Bezahlsender bietet seinen Kunden zudem einen Livestream via SkyGo an. Alternativ könnt Ihr Euch mit SkyTicket einen Tagespass, der kostenpflichtig ist, sichern.

Solltet Ihr aus Österreich kommen, könnt Ihr das Turnier und alle Spiele der österreichischen Mannschaft live im Free-TV bei ServusTV sehen.

ATP Cup: Überblick der Gruppen

Deutschland hat bereits das erste Match gegen Argentinien verloren. Jan-Lennard Struff und Alexander Zverev verloren ihre jeweiligen Einzel gegen Australien (Kyrgios und De Minaur) .

Gruppe A: Serbien, Frankreich, Chile, Südafrika

Serbien, Frankreich, Chile, Südafrika Gruppe B: Belgien, Großbritannien, Bulgarien, Moldawien

Belgien, Großbritannien, Bulgarien, Moldawien Gruppe C: Spanien, Japan, Uruguay, Georgien

Spanien, Japan, Uruguay, Georgien Gruppe D: Russland, Italien, USA, Norwegen

Russland, Italien, USA, Norwegen Gruppe E: Argentinien, Kroatien, Österreich, Polen

Argentinien, Kroatien, Österreich, Polen Gruppe F: Deutschland, Australien, Kanada, Griechenland

ATP Cup: Das deutsche Team

Als Kapitän wurde Tennis-Legende Boris Becker ernannt.