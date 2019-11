Tennis: Kevin Krawietz/Andreas Mies bei ATP-Finals ausgeschieden

Deutschlands Spitzendoppel Kevin Krawietz/Andreas Mies ist bei seiner Premiere bei den ATP-Finals in der Vorrunde ausgeschieden. Das Duo aus Coburg und Köln unterlag in seinem dritten Match in London am Freitag den Weltranglistenersten Juan Sebastian Cabal und Robert Farah aus Kolumbien 6:7 (7:9), 2:6 und verpasste damit das Halbfinale.

Zum Auftakt am Montag hatten die beiden Deutschen noch Jean-Julien Rojer/Horia Tecau (Niederlande/Rumänien) nach Match-Tiebreak in drei Sätzen besiegt, im zweiten Gruppenspiel dann gegen Pierre-Hugues Herbert/Nicolas Mahut aus Frankreich 5:7, 6:7 (3:7) verloren. Um ihre Chance aufs Weiterkommen zu wahren, hätten Krawietz und Mies mindestens einen Satzgewinn gegen Cabal/Farah benötigt.

Die Partie gegen die zuvor sieglosen amtierenden Wimbledon- und US-Open Sieger war lange extrem ausgeglichen. Keinem der beiden Duos gelang es zunächst, das gegnerische Service zu durchbrechen, und auch im Tiebreak punktete bis zum Stand von 7:7 stets der Aufschläger. Dann landete ein Vorhandvolley von Mies im Netz, und Cabal/Farah nutzen ihre Chance, um nach 50 Minuten den ersten Satz zu entscheiden.

Im zweiten Durchgang kassierten Krawietz/Mies direkt zum Auftakt das erste Break des Tages. Weil sie danach einige Chancen ungenutzt und sich beim Stand von 2:4 erneut den Aufschlag abnehmen ließen, war das Match letztlich eine klare Angelegenheit.

Nach Jürgen Fassbender und Hans-Jürgen Pohmann 1975 waren Krawietz (27) und Mies (29) das erst zweite rein deutsche Doppel bei dem traditionellen Jahresabschluss-Event. Gemeinsam gewannen sie den Titel in Paris sowie die Hallenturniere in New York und Antwerpen, bei den US Open erreichten sie das Halbfinale. In der kommenden Woche ist das Duo beim Davis-Cup-Finalturnier in Madrid im Einsatz.