Tennis: Novak Djokovic triumphiert beim Masters in Paris-Bercy

Novak Djokovic hat zum fünften Mal das ATP-Masters in Paris gewonnen und sich als Top-Favorit für das Finalturnier der acht saisonbesten Tennisprofis in Stellung gebracht. Der 16-malige Grand-Slam-Gewinner aus Serbien bezwang im Endspiel des Hallenturniers im Stadtteil Bercy den zwölf Jahre jüngeren Kanadier Denis Shapovalov problemlos mit 6:3, 6:4.

Für Djokovic (32) war es der 34. Masterssieg und der 77. Titel auf der ATP-Tour insgesamt, damit zog er mit US-Legende John McEnroe gleich.

Shapovalov war bei seiner Finalpremiere bei der prestigeträchtigen und hochdotierten Turnierserie chancenlos, im Achtelfinale hatte er Alexander Zverev (Hamburg) bezwungen. Deutschlands Top-Spieler geht wie Djokovic beim Elite-Turnier in London (10. bis 17. November) an den Start.

Spieler mit den meisten ATP-Titeln: Der Djoker kassiert eine US-Legende © getty 1/17 Novak Djokovic lässt beim Masters in Paris nichts anbrennen und feiert seinen 77. Turniersieg auf der Tour. Damit zieht er mit einer US-Legende gleich. Das Ranking der Spieler mit den meisten Titeln ... © GEPA 2/17 Zum Vergleich: Dominic Thiem steht aktuell bei 12 Turniersiegen. © getty 3/17 Platz 15: Thomas Muster (Österreich), 44 Turniersiege. © getty 4/17 Platz 14: Andy Murray (Großbritannien), 46 Turniersiege. © getty 5/17 Platz 13: Boris Becker (Deutschland), 49 Turniersiege. © getty 6/17 Platz 12: Ilie Nastase (Rumänien), 58 Turniersiege. © getty 7/17 Platz 11: Andre Agassi (USA), 60 Turniersiege. © getty 8/17 Platz 10: Guillermo Vilas (Argentinien), 62 Turniersiege. © getty 9/17 Platz 8: Björn Borg (Schweden), 64 Turniersiege. © getty 10/17 Platz 8: Pete Sampras (USA), 64 Turniersiege. © getty 11/17 Platz 7: Rod Laver (Australien): 74 Turniersiege. © getty 12/17 Platz 5: John McEnroe (USA), 77 Turniersiege. © getty 13/17 Platz 5: Novak Djokovic (Serbien), 77 Turniersiege. © getty 14/17 Platz 4: Rafael Nadal (Spanien), 84 Turniersiege. © getty 15/17 Platz 3: Ivan Lendl (Tschechoslowakei/USA), 94 Turniersiege. © getty 16/17 Platz 2: Roger Federer (Schweiz), 103 Turniersiege. © getty 17/17 Platz 1: Jimmy Connors (USA), 109 Turniersiege.

Djokovic verliert trotz seines Erfolgs in Paris-Bercy am Montag die Führung in der Weltrangliste an Rafael Nadal. Der Spanier hatte vor seinem Halbfinale gegen Shapovalov wegen einer Bauchmuskelverletzung aufgegeben.

Sollte Nadal nicht in London antreten, verbessern sich Djokovics Aussichten deutlich, auf dem Spitzenplatz zu überwintern.