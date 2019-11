Davis Cup: Novak Djokovic führt Serbien zum Auftaktsieg, Andy Murray gewinnt bei Comeback

In Gruppe A setzten sich die Serben am Mittwoch gegen Japan mit 3:0 durch, Djokovic gewann sein Einzel gegen Yoshihito Nishioka deutlich 6:1, 6:2. Während Serbien am Donnerstag (ab 11.00 Uhr/DAZN) gegen Frankreich um den Gruppensieg spielt, sind die Japaner wie zuvor schon Kolumbien ausgeschieden. Die Asiaten hatten am Dienstag gegen Frankreich verloren.

Der zweimalige Wimbledonsieger Andy Murray war bei seinem Comeback für das britische Davis-Cup-Team erfolgreich. Der 32 Jahre alte Schotte, der beim Finalturnier in Madrid erstmals seit 2016 wieder für Großbritannien aufschlägt, bezwang in Gruppe E den Niederländer Tallon Griekspoor 6:7 (7:9), 6:4, 7:6 (7:5). Da aber Teamkollege Daniel Evans sein Einzel verlor, musste das Doppel über den Sieger der Partie entscheiden.