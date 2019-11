Davis-Cup-Finale: Bautista Agut bringt Spanien in Führung - macht Nadal alles klar?

Gastgeber Spanien um Rafael Nadal steht beim Davis-Cup-Finalturnier in Madrid kurz vor seinem sechsten Titel. Nur drei Tage nach dem Tod seines Vaters brachte Roberto Bautista Agut die Spanier im Endspiel gegen Kanada durch ein 7:6 (7:3), 6:3 gegen Felix Auger-Aliassime in Führung. JETZT LIVE auf DAZN und im LIVETICKER: Nadal vs. Denis Shapovalov.

Schon bei einem Sieg des Weltranglistenersten Nadal gegen Shapovalov im zweiten Einzel am Sonntag wäre Spanien der Sieg beim erstmals ausgetragenen Finalturnier nicht mehr zu nehmen.

Bei einem Erfolg des Kanadiers muss das abschließende Doppel über den Titel entscheiden.