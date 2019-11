ATP-Finals - Erste Chance vertan: Krawietz/Mies kämpfen weiter um Halbfinal-Einzug in London

Die deutschen Doppelspezialisten Kevin Krawietz und Andreas Mies haben bei den ATP-Finals den vorzeitigen Einzug ins Halbfinale verpasst.





Die erste Chance ist vertan, doch der Traum vom Halbfinale lebt weiter: Kevin Krawietz und Andreas Mies haben bei ihrer ersten Teilnahme an den ATP-Finals den vorzeitigen Einzug in die K.o.-Runde verpasst. Die deutschen French-Open-Sieger unterlagen am Mittwochabend in London im zweiten Gruppenspiel Pierre-Hugues Herbert/Nicolas Mahut aus Frankreich 5:7, 6:7 (3:7). Bei einem Erfolg hätte das Duo aus Coburg und Köln als Sieger der Gruppe "Max Mirny" festgestanden.

Zum Auftakt am Montag hatten sie gegen Jean-Julien Rojer/Horia Tecau (Niederlande/Rumänien) nach sogenanntem Match-Tiebreak 7:6 (7:3), 4:6, 10:6 gewonnen. Nun geht es für Krawietz und Mies in ihrem letzten Gruppenspiel gegen die bislang sieglosen Weltranglistenführenden Juan Sebastian Cabal und Robert Farah (Kolumbien), ihres Zeichens amtierende Wimbledon- und US-Open-Champions, ums Weiterkommen.

ATP-Finals: Krawietz/Mies starten zu zögerlich

In der diesmal eher spärlich besetzten O2-Arena agierten Krawietz und Mies gegen Herbert/Mahut, die im Januar bei den Australian Open triumphiert hatten und zusammen bereits alle vier Grand-Slam-Turniere gewonnen haben, zunächst zu zögerlich. Einem frühen Break lief das Duo im ersten Satz lange hinterher. Dann jedoch begann Mies, sich und seinen Doppelpartner mit emotionalen Gesten nach vorne zu treiben.

Eine Maßnahme, die zunächst Wirkung zeigte und sie zumindest noch einmal zum 5:5-Ausgleich brachte. Mies und Krawietz wirkten nun fokussierter und insgesamt stabiler, besonders bei eigenem Aufschlag. Das zweite Break für Herbert und Mahut beendete dann letztlich aber nach 42 Minuten den ersten Satz.

In den zweiten Durchgang starteten die Deutschen wesentlich besser. Gleich zum Auftakt nahmen sie Herbert, mit dem Krawietz einst als 17-Jähriger zusammen den Juniorentitel in Wimbledon gewonnen hatte, den Aufschlag ab, mussten letztlich aber doch in den Tiebreak und sich dort nach insgesamt 1:33 Stunden geschlagen geben.

Krawietz/Mies das erste rein deutsche Doppel bei ATP-Finals

Krawietz (27) und Mies (29) sind das erst zweite rein deutsche Doppel, das sich für das traditionelle Elite-Event am Jahresende qualifizieren konnte. Gemeinsam gewannen sie in diesem Jahr den Titel in Paris sowie die Hallenturniere in New York und Antwerpen, bei den US Open erreichten sie das Halbfinale.

In der Einzelkonkurrenz hatte am Nachmittag Rafael Nadal mit einem spektakulären Comeback ein Vorrunden-Aus zumindest vorläufig abgewendet. Nach seiner Auftaktpleite gegen Titelverteidiger Alexander Zverev bezwang der Spanier in einer Neuauflage des US-Open-Finals den Russen Daniil Medwedew 6:7 (3:7), 6:3, 7:6 (7:4). Im dritten Satz hatte er dabei beim Stand von 1:5 einen Matchball abgewehrt.

Deutschlands Topspieler Zverev bestritt am Abend sein zweites Match gegen den Griechen Stefanos Tsitsipas.