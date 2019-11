ATP Finals heute live: Zverev, Thiem, Federer und Tsitsipas im TV, Livestream und Liveticker

Am heutigen Samstag stehen die Halbfinalspiele bei den ATP Finals auf dem Programm. Wer im Einsatz ist und wo Ihr die Spiele live verfolgen könnt, erfahrt Ihr bei SPOX.

ATP Finals: Diese Spiele finden heute statt

Sowohl im Einzel wie auch im Doppel wird heute ermittelt, wer am Sonntag in den Endspielen bei den ATP Finals aufeinandertrifft.

Im Fokus stehen natürlich die beiden Einzel: Um 15 Uhr spielt Stefanos Tsitsipas gegen Altmeister Roger Federer, ab 21 Uhr duellieren sich Alexander Zverev und Dominic Thiem.

Uhrzeit Spieler 1 Spieler 2 Liveticker 13 Uhr Klaasen/Venus Cabal/Farah - 15 Uhr Stefanos Tsitsipas Roger Federer SPOX 19 Uhr Herbert/Mahut Kubot/Melo - 21 Uhr Dominic Thiem Alexander Zverev SPOX

ATP Finals heute live: Zverev, Thiem und Federer im TV und Livestream

In Deutschland kümmert sich Sky um die exklusive Übertragung der ATP Finals. Der Pay-TV-Sender begleitet seine Abonnenten durch den gesamten Tennistag. Ab 13 Uhr sind auf Sky Sport 1 HD alle vier Halbfinalmatches zu sehen. Zudem stellt Sky allen Nutzern einen Livestream via Sky Go zur Verfügung, um auch unterwegs nichts zu verpassen.

In Österreich hingegen überträgt ServusTV das Spiel Zverev gegen Thiem auch im frei empfangbaren Fernsehen. Außerdem stellt der Sender einen kostenlosen Livestream bereit.

Tennis: ATP Finale heute im LIVE-TICKER

Auch ohne Bewegtbild müsst Ihr nicht auf Spitzentennis aus London verzichten: Zu allen Einzelpartien der ATP Finals bietet SPOX einen ausführlichen Liveticker, mit dem Ihr stets auf dem Laufenden bleibt.

Hier geht es zum Spiel Zverev vs. Thiem.

Hier findet Ihr alle Sport-Highlights des Tages in der Liveticker-Übersicht.

ATP Finals: Der Weg ins Halbfinale

Mit Rafael Nadal und Novak Djokovic sind zwei Titelfavoriten bereits in der Vorrunde gescheitert. Djokovic verlor das entscheidende Spiel gegen Roger Federer, Nadal schied trotz zwei Siegen und einer Niederlage in Gruppe A aus.

Tabelle der Gruppe "Andre Agassi"

Platz Spieler Nation Siege Sätze 1 Stefanos Tsitsipas Griechenland 2-1 5-2 2 Alexander Zverev Deutschland 2-1 4-2 3 Rafael Nadal Spanien 2-1 4-4 4 Daniil Medvedev Russland 0-3 1-6

Tabelle der Gruppe "Björn Borg"

Platz Spieler Nation Siege Sätze 1 Dominic Thiem Österreich 2-1 4-3 2 Roger Federer Schweiz 2-1 4-2 3 Novak Djokovic Serbien 1-2 3-4 4 Matteo Berrettini Italien 1-2 2-4

© getty

ATP Finals: Die bisherigen Sieger in London

Nachdem das Event unter verschiedenen Namen in Shanghai, Houston, Hannover oder auch New York stattfand, ist seit 2009 London Gastgeber des fünftwichtigsten Turnier des Jahres. In dieser Zeit ist Novak Djokovic mit vier Titeln der erfolgreichste Spieler.