ATP Finals: Der Finaltag heute live im TV, Livestream und Liveticker

Nach seinem Sieg gegen Alexander Zverev kämpft Dominic Thiem heute in den ATP Finals um den Titel. Wo Ihr den Finaltag im TV und Livestream verfolgen könnt und welche weiteren Spieler im Einsatz sind, erfahrt Ihr hier.

ATP Finals: Der Zeitplan am Finaltag

Bevor im Herren-Einzel die Entscheidung fällt, steht um 16 Uhr das Doppel-Finale an.

Dort ermitteln die Weltklasse-Paarungen Pierre-Hugues Herbert/Nicolas Mahut und Raven Klaasen/Michael Venus den Sieger der ATP Finals.

Uhrzeit Wettbewerb Spieler 1 Spieler 2 16.30 Uhr Herren-Doppel Klaasen/Venus Herbert/Mahut 19 Uhr Herren-Einzel Dominic Thiem Stefanos Tsitsipas

ATP Finals: Die Endspiele heute live im TV und Livestream

Die ATP Finals sind in Deutschland live und in voller Länge nur auf Sky zu sehen. Der Pay-TV-Sender geht am Finaltag um 16.30 Uhr auf Sky Sport 1 HD auf Sendung, um Euch durch die Endspiele im Doppel und Einzel zu begleiten. Hierzu stellt Sky auch einen Livestream via Sky Go bereit.

In Österreich zeigt ServusTV alle Spiele von Dominic Thiem live im Free-TV und somit auch das Finale gegen den Griechen Tsitsipas. Zudem stellt der Sender in seiner Mediathek auch einen Livestream bereit.

© getty

ATP Finals: Thiem vs. Tsitsipas heute im LIVE-TICKER

Könnt Ihr nicht auf die Übertragung im TV oder Livestream zurückgreifen, bietet Euch SPOX eine Alternative: Im umfangreichen Liveticker werdet Ihr über die Geschehnisse aus der Londoner O2-Arena umfassend auf dem Laufenden gehalten.

Hier geht's zum Ticker Thiem vs. Tsitsipas.

Dominic Thiem: Der Weg ins Endspiel der ATP-Finals

Im Halbfinale setzte sich Thiem im achten Vergleich mit Zverev zum sechsten Mal durch. "Das ist ein großer, großer Traum, der für mich wahr geworden ist. Es ist eines der besten und prestigeträchtigsten Turniere des Jahres. Ich habe die Chance, morgen das Finale zu spielen, das fühlt sich unwirklich für mich an", freute sich der Österreicher im Anschluss.

Datum Runde Spieler 1 Spieler 2 Uhrzeit/Ergebnis 10.11.2019 Gruppenphase Dominic Thiem Roger Federer 7:5, 7:5 12.11.2019 Gruppenphase Dominic Thiem Novak Djokovic 6:7, 6:3, 7:6 14.11.2019 Gruppenphase Dominic Thiem Matteo Berrettini 6:7(3), 3:6 16.11.2019 Halbfinale Dominic Thiem Alexander Zverev 7:5, 6:3 17.11.2019 Finale Dominic Thiem Stefanos Tsitsipas -

ATP Finals: Die bisherigen Sieger in London

Zum vorletzten Mal finden die ATP Finals in London statt, ehe 2021 der Umzug nach Turin erfolgt. Rekordsieger des Traditionsturniers ist Roger Federer (sechsmal), in London siegte Novak Djokovic am häufigsten (viermal).