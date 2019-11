ATP Finals: Alexander Zverev gegen Dominic Thiem heute live im TV, Livestream und Liveticker

Im Halbfinale der ATP Finals treffen am heutigen Abend Alexander Zverev und Dominic Thiem aufeinander. Wo Ihr das Match der inoffiziellen Tennis-Weltmeisterschaft live verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier.

ATP Finals: Wann und wo spielt Alexander Zverev gegen Dominic Thiem?

Das Semifinale der ATP Finals zwischen Alexander Zverev und Dominic Thiem findet am heutigen Samstag (16. November) um 21 Uhr statt. Austragungsort ist die O2-Arena in London, die letztmals Ausrichter des Turniers der besten acht Spieler des Jahres ist.

Alexander Zverev gegen Dominic Thiem heute live im TV und Livestream

Das Spiel Zverev vs. Thiem ist in Deutschland auf Sky zu sehen, das sich die Rechte für die ATP Finals gesichert hat und alle Spiele live und exklusiv zeigt. Pünktlich zum Spielbeginn geht der Pay-TV-Sender auf Sky Sport 1 HD auf Sendung und bietet auch einen Livestream via Sky Go an.

Bereits um 15 Uhr ist an gleicher Stelle das erste Halbfinale zwischen Roger Federer und Stefanos Tsitsipas zu sehen. Während der Grieche sich in der Zverev-Gruppe durchsetzte, schaltete Federer unter anderem Novak Djokovic aus.

In Österreich überträgt ServusTV alle Matches von Dominic Thiem live im frei empfangbaren Fernsehen. Der Sender bietet auf seiner Homepage auch einen gratis Livestream.

© getty

Tennis: Zverev gegen Thiem heute im LIVE-TICKER

Auch ohne Pay-TV-Abo müsst Ihr nicht auf das Match Zverev vs. Thiem verzichten. SPOX bietet zu allen Spielen der ATP Finals einen Liveticker an und versorgt Euch somit auch zum zweiten Halbfinale mit allen Informationen.

Hier geht's zum Ticker Zverev gegen Thiem.

Hier könnt Ihr schon vorher beim Match Federer gegen Tsitsipas mitfiebern.

Alexander Zverev und Dominic Thiem: Der Weg ins Halbfinale

Mit Siegen gegen Rafael Nadal und Daniil Medvedev ist Alexander Zverev als Zweiter der Gruppe "Andre Agassi" ins Halbfinale eingezogen. Gegner Thiem setzte sich in der Gruppe "Björn Borg" als Erster durch und verlor nur das unbedeutende Abschlussmatch gegen Matteo Berrettini.

Tabelle der Gruppe "Andre Agassi"

Platz Spieler Nation Siege Sätze 1 Stefanos Tsitsipas Griechenland 2-1 5-2 2 Alexander Zverev Deutschland 2-1 4-2 3 Rafael Nadal Spanien 1-2 4-4 4 Daniil Medvedev Russland 0-3 1-6

Tabelle der Gruppe "Björn Borg"

Platz Spieler Nation Siege Sätze 1 Dominic Thiem Österreich 2-1 4-3 2 Roger Federer Schweiz 2-1 4-2 3 Novak Djokovic Serbien 1-2 3-4 4 Matteo Berrettini Italien 1-2 2-4

ATP Finals: Die bisherigen Sieger im Überblick

Die Finals werden zum elften Mal in London ausgetragen, viermal lautete der Sieger Novak Djokovic. Titelvertediger ist Alexander Zverev, der sich im vergangenen Jahr im Finale gegen den Serben durchsetzte.