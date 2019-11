Tennis, ATP Finals: 4. Tag mit Nadal und Zverev heute live im TV, Livestream und Liveticker

Heute steht der 4. Tag der ATP Finals in London an. Wir informieren Euch über die heutigen Partien sowie die Übertragung im TV, Livestream und Liveticker.

Zum vorletzten Mal finden die ATP Finals in diesem Jahr in der Londoner O2-Arena statt, ab 2021 ist Turin Gastgeber des Tennis-Events.

ATP Finals heute live: Spielplan, Uhrzeit, Matches

Nach dem starken Auftaktsieg gegen Rafael Nadal steht heute für Alexander Zverev die nächste Bewährungsprobe an. Mit einem Sieg gegen Stefanos Tsitsipas könnte der Deutsche den Halbfinal-Einzug perfekt machen.

In der anderen Partie zwischen Nadal und Daniil Medwedew geht es hingegen darum, die Chance aufs Weiterkommen zu wahren, da beide ihre Auftaktmatches verloren.

Heute kommt es zu folgenden Matches:

15 Uhr: Rafael Nadal - Daniil Medwedew

Rafael Nadal - Daniil Medwedew 21 Uhr: Alexander Zverev - Stefanos Tsitsipas

ATP Finals heute live TV und Livestream

Die Übertragungsrechte für die ATP Finals liegen exklusiv bei Sky. Der Streaming-Dienst überträgt die Day Session ab 15 Uhr live auf Sky Sport 1 HD, genau wie die Night Session ab 21 Uhr.

Stefan Hempel und Marcel Meinert sind als Kommentatoren im Einsatz, ihnen steht der langjährige Davis-Cup-Kapitän Patrick Kühnen als Experte zur Seite.

Darüber hinaus bitete Sky alle Spiele im Livestream via Sky Go an, allerdings ist hierfür ebenfalls ein kostenpflichtiges Abonnement von Nöten.

ATP Finals heute im LIVE-TICKER verfolgen

Neben der TV-Übertragung könnt Ihr alle Matches auch im Live-Ticker von SPOX verfolgen. Hier geht es zur Ticker-Übersicht.

ATP Finals in London: Das ist der Modus

Vor Beginn wurden die acht Teilnehmer in zwei Gruppen aufgeteilt und müssen dort im "Round-Robin-Format" jeder gegen jeden antreten. Die beiden Besten jeder Gruppe stoßen daraufhin ins Halbfinale vor.

ATP Finals live: Punkte für die Weltrangliste und Preisgelder

Die jeweiligen Gruppensieger erhalten 200 Punkte für das Ranking, 400 Punkte gibt es zusätzlich für einen Sieg im Halbfinale, 500 weitere Punkte gibt es für den Turniersieg.

Das Preisgeld ergibt sich wie folgt:

215.000 US-Dollar für die Teilnahme

215.000 US-Dollar pro Gruppensieg

657.000 US-Dollar für einen Finaleinzug

1,354 Millionen US-Dollar für einen Finalsieg

ATP Finals: Die Sieger in London

Im vergangenen Jahr konnte Alexander Zverev als erster Deutscher das Final-Turnier gewinnen und damit den bisher größten Triumph seiner Karriere feiern. Im Finale schlug er Novak Djokovic überraschend.