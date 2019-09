US Open: Wer überträgt / zeigt das Finale zwischen Nadal und Medvedev im TV und Livestream?

Im Herren-Finale der US Open kommt er zur Partie zwischen Rafael Nadal und Daniil Medvedev. SPOX verrät Euch, wer das Spiel im TV und Livestream überträgt.

Sichere Dir jetzt Deinen Gratismonat und verfolge das Finale live im Eurosport-Channel auf DAZN!

US Open: Wer zeigt / überträgt das Finale?

Das Finale der US Open könnt Ihr beim Streamingdienst DAZN dank der Kooperation mit Eurosport im Eurosport-Channel verfolgen. Eurosport selbst bietet darüber hinaus mit dem Eurosport Player einen Livestream an. Neben den US Open gibt es auf diesem Kanal auch die French und Australian Open zu sehen. DAZN selbst hat sich die Übertragungsrechte für sämtliche WTA-Turniere und auch für einige ATP-Turniere gesichert.

Darüber hinaus zeigt DAZN die Bundesliga, Champions League, Europa League sowie weitere europäische Top-Ligen wie die spanische La Liga, italienische Serie A und französische Ligue 1. Außerdem hat der Streamingdienst die NFL, NBA, MLB, NHL, MLS, UFC, Boxen und Darts im Programm.

Das Monatsabo kostet lediglich 11,99 Euro im Monat. Das Jahresabo ist für 119,99 Euro erhältlich.

© getty

US Open: Uhrzeit, Ort

Das Finale zwischen Rafael Nadal und Daniil Medvedev beginnt am heutigen Sonntag um 22 Uhr deutscher Zeit.

Wie immer bei den US Open findet das Finale im Arthur Ashe Stadion statt. Dieses ist das größte reine Tennisstadion der Welt und kann über 23.000 Zuschauer aufnehmen.

US Open: Das Finale im LIVE-TICKER

Falls Ihr keine Möglichkeit habt, DAZN oder Eurosport zu empfangen, könnt Ihr das Finale der US Open auch im SPOX-Liveticker verfolgen.

Verliebt, verlobt, verheiratet: Die berühmtesten Sportlerpaare © getty 1/27 Lindsey Vonn hat Ja gesagt! Die Abfahrts-Olympiasiegerin hat sich am 23. August mit NHL-Ass P.K. Subban (New Jersey Devils) verlobt - Ex-Freund Tiger Woods schaut damit in die Röhre. SPOX zeigt weitere Traumpaare aus der Welt des Sports. © getty 2/27 Ausgezeichnete Beinarbeit von Alex Morgan und Servando Carrasco. Kein Wunder - sind ja auch beide Fußballer. Während Weltmeisterin Morgan für Orlando Pride die Schuhe schnürt, kickt Ehemann Carrasco für die LA Galaxy. © getty 3/27 Und wenn wir schon bei den US-Frauen sind: Morgans Teamkollegin Megan Rapinoe ist mit WNBA-Star Sue Bird zusammen. © getty 4/27 Und noch eine aus der Riege der Weltmeisterinnen! US-Fußballerin Julie Ertz ist mit NFL-Star Zach Ertz verheiratet. Der Tight End der Eagles unterstützt natürlich fleißig im Stadion! © getty 5/27 Seit 2018 sind NASCAR-Pilotin Danica Patrick und Quarterback Aaron Rodgers von den Green Bay Packers ein Paar. © instagram 6/27 Stark sein, Morgan! Mikaela Shiffrin turtelt mit einem Ex-Weltmeister ... © instagram 7/27 ... und der Glückliche hört auf den Namen: Mathieu Faivre. Der Franzose kann ganz gut Ski fahren - und gewann unter anderem die Team-Weltmeisterschaft © instagram 8/27 Tennis-Ass Caroline Wozniacki und der frühere NBA-Prof David Lee sind mittlerweile verheiratet. Im Sommer 2019 fand die Hochzeit in der Toskana statt. © getty 9/27 Auf Facebook verkündete die Schweizer Skirennfahrerin Lara Gut im März 2018, dass sie mit Valon Behrami zusammen ist. Sie heiratete den ehemaligen HSV-Kicker im Juli 2018. Er kickt beim SC Sion, da ist der Schnee zum Glück nicht weit. © Instagram/allisonstokke 10/27 Rickie Fowler beweist Geschmack. Der Golfer ist seit 2017 mit der Leichtathletin Allison Stokke zusammen. Das Foto stammt aus einem Urlaub in Baker’s Bay. 2018 verlobte sich das Pärchen. © getty 11/27 Das Glamour-Paar der Windy City: Bastian Schweinsteiger und Ana Ivanovic machen Chicago unsicher. Sie hat ihre Karriere mittlerweile ja beendet und sitzt nun bei seinen Auftritten auf der Tribüne © getty 12/27 Mittlerweile können Schweinsteigers guter Kumpel Felix Neureuther (Ski alpin) und Freundin Miriam Gössner (Biathlon) ja ebenfalls zuschauen. Seit Ende 2017 sind beide Eltern von Tochter Matilda, Neureuther ist ja mittlerweile auch Slalom-Rentner. © getty 13/27 Das italienische Tennis-Duo Flavia Pennetta und Fabio Fognini hat bereits Nachwuchs: Söhnchen Federico wurde im Mai 2017 geboren, im August 2019 gab das Paar bekannt, dass der ein Geschwisterchen bekommt. © getty 14/27 Robert Harting und Julia Fischer haben im September 2016 geheiratet. Ob sie seitdem die Diskustechnik des Partners bewerten? Im Mai 2019 brachte sie Zwillinge zur Welt. © getty 15/27 Die Technikfrage stand bei Christina Obergföll und Boris Henry sicher öfter auf dem Programm. Schließlich war er nicht nur ebenfalls erfolgreicher Speerwerfer, sondern auch ihr Trainer. Zur Hochzeit nahm er übrigens ihren Nachnamen an. © getty 16/27 Seit 18 Jahren sind Steffi Graf und Andre Agassi glücklich verheiratet. Sohn Jaden Gil hat es als Teenager zum großen Baseball-Talent gebracht - kein Wunder, bei den Genen! © getty 17/27 Ebenfalls schon eine ganze Weile verheiratet (seit 2009) sind Anni Friesinger-Postma und Ids Postma, ebenfalls Eisschnellläufer. Hier könnte ein Witz darüber stehen, wie zwischen den beiden das Eis gebrochen ist. © getty 18/27 Laila Ali trat in die Fußstapfen ihres Vaters und wurde ebenfalls Box-Champion. Geheiratet hat sie den früheren Wide Receiver Curtis Conway, mit dem sie zwei Kinder hat. Conway brachte zudem drei weitere Kinder mit in die Ehe. © getty 19/27 Ein Rennfahrer-Pärchen: Für diesen Schnappschuss haben Christina Surer und Martin Tomczyk ausnahmsweise etwas Tempo raus genommen. © getty 20/27 Ähnlich schnell ist Formel-1-Pilot Valtteri Bottas unterwegs. Seine Frau Emilia Bottas (ehemals Pikkarainen) kommt aus dem Schwimmsport und kann in Sachen Geschwindigkeit leider nicht mithalten. © getty 21/27 Jeder Schuss ein Treffer, jeder Schuss ist drin! Das Biathlon-Traumpaar heißt Ole Einar Björndalen und Darya Domracheva. Seit 2016 sind sie Eltern einer Tochter. © getty 22/27 Aus deutscher Sicht aber ungleich interessanter ist das Duo rechts im Bild: Franziska Preuß und Simon Schempp laufen und schießen nämlich ebenfalls im Duett. © getty 23/27 Mit Antje Buschschulte und Helge Meeuw haben sich ebenfalls zwei Schwimmer gesucht und gefunden. Die beiden sind seit 2011 verheiratet und haben drei Kinder. © Facebook/Marlies Raich 24/27 Und noch ein Ski-Alpin-Traumpaar aus Österreich: Benjamin Raich und Marlies Schild sind seit 2015 verheiratet und haben mittlerweile drei Kinder. © getty 25/27 Sechs Mal setzte sich Sebastien Ogier bisher die Krone auf dem Rallye-Olymp auf. Seine Frau Andrea Kaiser darf dabei nicht einmal auf den Beifahrersitz. Macht aber nichts, sie hat sich bekanntlich auf andere Sportarten spezialisiert. © getty 26/27 Ist das noch ein Sportlerpaar? Jup, geht noch durch! Schließlich ist Dustin Johnson erfolgreicher Golfer - und Paulina Gretzky die Tochter des "Great One": Ihr Vater ist Eishockey-Legende Wayne Gretzky. © getty 27/27 So, das war's auch schon. Waren grobe Fouls dabei? Dann bitte an Bibiana Steinhaus oder Howard Webb wenden. Jup, auch bei den Unparteiischen gibt es seit einiger Zeit ein Traumpaar.

US Open: Die Titelverteidiger

Jahr Dameneinzel Herreneinzel 2018 Naomi Osaka Novak Djokovic 2017 Sloane Stephens Rafael Nadal 2016 Angelique Kerber Stan Wawrinka 2015 Flavia Pennetta Novak Djokovic 2014 Serena Williams Marin Cilic 2013 Serena Williams Rafael Nadal 2012 Serena Williams Andy Murray 2011 Samantha Stosur Novak Djokovic 2010 Kim Clijsters Rafael Nadal 2009 Kim Clijsters Juan Martin del Petro

Rekord-Preisgelder bei den US Open

Jahr für Jahr schrauben sich die Preisgelder der US Open in die Höhe, 2019 macht keine Ausnahme: 57,24 Millionen US-Dollar werden zwischen den Teilnehmerinnen und Teilnehmern verteilt, hier sind die Prämien ab dem Achtelfinale: