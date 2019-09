US Open live: Das Achtelfinale des Grand Slams heute im TV, Livestream und Liveticker

Das Achtelfinale der US Open geht in den zweiten Tag, mit Julia Görges und Alexander Zverev kämpfen zwei deutsche Akteure um das Weiterkommen. Wo Ihr die Matches aus New York live im TV, Livestream und Liveticker sehen könnt, erfahrt Ihr bei SPOX.

Die US Open könnt Ihr live im Eurosport Channel auf DAZN verfolgen. Hier könnt Ihr einen Monat lang kostenlos mitfiebern.

Artikel und Videos zum Thema Erlebe Spitzensport live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

US Open, Achtelfinale: Termin und Austragungsstätte

Traditionell finden die US Open in Queens, New York statt. Auf zwei Plätzen wird heute gespielt - im Arthur Ashe Stadium und im Louis Armstrong Stadium. Los geht es ab circa 17 Uhr.

US Open live: Das Achtelfinale heute im TV und Livestream

Wie bereits in den vergangenen Jahren besitzt Eurosport die Übertragungsrechte an den US Open. Auch das Achtelfinale könnt Ihr dort kostenfrei sehen, sowohl auf dem TV-Sender als auch im Livestream auf der Website.

Ab sofort könnt Ihr den Grand Slam außerdem im Eurosport Channel auf DAZN verfolgen. Durch eine Kooperation ist das gesamte Programm ohne Aufpreis in Eurem Abonnement verfügbar. Testet hier DAZN einen ganzen Monat ohne zu zahlen.

US Open, Achtelfinale: Der heutige Spielplan

Das heutige Programm ist vollgepackt mit Highlights für Tennis-Fans. Neben Julia Görges und Alexander Zverev spielt auch Rafael Nadal, der im bisherigen Turnierverlauf noch keinen Satz abgab.

Uhrzeit Spielerin 1 Spielerin 2 17 Uhr* Donna Vekic Julia Görges 18 Uhr* Naomi Osaka Belinda Bencic 20.30 Uhr* Kristie Ahn Elise Mertens 03 Uhr* (Montagnacht) Taylor Townsend Bianca Andreescu Uhrzeit Spieler 1 Spieler 2 18.30 Uhr* Andrei Rublev Matteo Berrettini 18.30 Uhr* Alexander Zverev Diego Schwartzman 23 Uhr* Gael Monfils Pablo Andujar 01 Uhr* (Montagnacht) Marin Cilic Rafael Nadal

*voraussichtliche Zeit

US Open, Achtelfinale: Deutsche Matches im Liveticker

Wer die Matches von Alexander Zverev und Julia Görges nicht an den Bildschirmen sehen kann, ist im ausführlichen Liveticker von SPOX bestens aufgehoben. Hier verpasst ihr keine wichtigen Szenen.

Hier geht's zu den Livetickern:

(17 Uhr) Vekic - Görges: Liveticker

(18.30 Uhr) Zverev - Schwartzman: Liveticker

US Open 2019: Der Zeitplan im Überblick

Heute werden die letzten Plätze für das Viertelfinale ausgespielt, ab morgen treten dort die letzten 16 Sportlerinnen und Sportler an.

Termin Runde 1.-2. September Achtelfinale 3.-4. September Viertelfinale 5. September/6. September Halbfinale Damen/Herren 7. September/8. September Finale Damen/Herren

US Open: Die Sieger der vergangenen Jahre

Naomi Osaka, die aktuelle Nummer 1 der Weltrangliste, hat die US Open im vergangenen Jahr gewonnen.