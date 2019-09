US Open heute LIVE: So seht Ihr das Finale zwischen Nadal und Medvedev im TV und Livestream

Sie haben es geschafft: Rafael Nadal und Daniil Medvedev stehen im Finale der US Open 2019. Wie Ihr die Partie der beiden heute LIVE im TV und Livestream seht, erfahrt Ihr von SPOX.

US Open 2019: Wann und wo findet das Finale der Herren statt?

Los geht's am heutigen Sonntag um ca. 22 Uhr deutscher Zeit.

Wie immer bei den US Open steigt das Finale im Arthur Ashe Stadion. Dieses ist das größte reine Tennisstadion der Welt und kann über 23.000 Zuschauer aufnehmen.

US Open, Finale: So seht Ihr Nadal gegen Medvedev heute LIVE im TV und Livestream

US Open: Das Finale heute im Liveticker

US Open 2019: Holt Rafael Nadal seinen vierten Titel?

Seit Federer und Djokovic verletzt die Segel streichen mussten, gilt Nadal als der alleinige Favorit auf den Titel in diesem Jahr. Der Spanier konnte bereits drei Mal in Flushing Meadows triumphieren und geht auch heute mit Vorteilen in die Finalpartie gegen Medvedev.

Unterschätzen sollte man den Weltranglisten-Fünften aus Russland allerdings nicht, immerhin schlug er Nadal bereits Mitte August im Finale von Montreal. "Er ist einer der solidesten Spieler auf der Tour, er wird im Finale der härteste Gegner sein", sagte sein spanischer Finalgegner nach dem Halbfinale.

Medvedev ist ganz nebenbei auch der jüngste Spieler seit 2010, der im Finale von New York steht. Damals gelang dies dem heutigen Weltranglistenersten Novak Djokovic. "Das klingt nicht schlecht", sagte der 23-Jährige nach dem Einzug in sein erstes Major-Finale: "Ich bin einfach nur glücklich, im Endspiel zu sein."

Favorisiert ist trotzdem Nadal, der im bisherigen Turnierverlauf gerade einmal einen Satz abgeben musste. Zuletzt gewann er das Halbfinale gegen den Italiener Berrettini mit 7:6, 6:4, 6:1. Sein Weg ins Finale:

Runde Gegner Ergebnis 1 John Milman 6:3, 6:2, 6:2 2 Thanasi Kokkinakis Aufgabe 3 Chung Hyeon 6:3, 6:4, 6:2 Achtelfinale Marin Cilic 6:3, 3:6, 6:1, 6:2 Viertelfinale Diego Schwartzman 6:4, 7:5, 6:2 Halbfinale Matteo Berrettini 7:6, 6:4, 6:1

US Open: Die Sieger der vergangenen Jahre

Rafael Nadal bisher letzter Sieg bei den US Open stammt aus dem Jahre 2017, im vergangenen Jahr triumphierte Novak Djokovic.