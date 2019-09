US Open heute live: Halbfinale der Herren im TV und Livestream

Die US Open in New York gehen nun endgültig in die heiße Phase. Von den besten vier Athleten werden heute nochmal zwei aussortiert. Wer die besten Chancen auf den Einzug ins Finale hat und wo Ihr das Spektakel live im TV und Livestream verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier bei SPOX.

Sichere Dir jetzt Deinen DAZN-Gratismonat und erlebe die US Open hautnah im Eurosport Channel!

US Open 2019: Wann und wo finden die Halbfinals statt?

Das New Yorker Arthur Ashe Stadion des USTA Billie Jean King National Tennis Centers in Flushing Meadows ist seit 1997 das Hauptstadion der US Open und mit 23.771 Plätzen der Austragungsort der heutigen Halbfinals.

Mit den heutigen Matches geht es um 22 Uhr deutscher Zeit los. Das zweite Halbfinale findet direkt im Anschluss an das erste statt.

US Open 2019: Die Halbfinals im Überblick

Mit Matteo Berrettini steht zum ersten Mal seit 42 Jahren wieder ein Italiener im Halbfinale bei den US Open. Der Weltranglisten 24. setzte sich am Mittwoch nach fast vier Stunden gegen Gael Monfils im Tiebreak durch. Nun steht er vor einer Mammut-Aufgabe und muss sich gegen Rafael Nadal durchsetzen, um weiter vom großen Titel träumen zu können.

Uhrzeit Spieler 2 Spieler 2 22 Uhr Daniil Medwedew Grigor Dimitrow voraussichtlich Mitternacht Matteo Berrettini Rafael Nadal

US Open heute live: Die Halbfinals live im TV und Stream

Mit DAZN seid Ihr live dabei, wenn die Tennis-Elite in New York den Schläger schwingt. Dabei profitiert Ihr von der Kooperation mit Eurosport. Dank dieser könnt Ihr das prestigeträchtige Turnier mit Eurem DAZN-Abo ohne zusätzliche Kosten auf den Sendern Eurosport 1 und 2 auf Euren Geräten streamen.

Im Free-TV berichtet Eurosport von den Geschehnissen aus den USA und bietet neben der Übertragung im Fernsehen auch einen Livestream im Eurosport Player an, für den Ihr allerdings ein kostenpflichtiges Abo abschließen müsst.

US Open: Holt Rafael Nadal den vierten US-Open-Titel?

Spätestens nach der Aufgabe im dritten Satz von Novak Djokovic im Achtelfinale gegen Stan Wawrinka gilt Rafael Nadal als absoluter Topfavorit auf den Titel.

Der Spanier spielt ein hervorragendes Turnier und musste sich bislang erst in einem einzigen Satz geschlagen geben. Auch gegen Matteo Berrettini stehen die Chancen natürlich gut für den 33-Jährigen. Das sehen die Wettanbieter ähnlich und werben mit einer Quote von 10,0 auf einen Sieg des Underdogs.

Der Weg von Rafael Nadal ins Halbfinale:

Runde Gegner Ergebnis 1 John Milman 6:3, 6:2, 6:2 2 Thanasi Kokkinakis Aufgabe 3 Chung Hyeon 6:3, 6:4, 6:2 Achtelfinale Marin Cilic 6:3, 3:6, 6:1, 6:2 Viertelfinale Diego Schwartzman 6:4, 7:5, 6:2

US Open: Die Sieger der letzten Jahre

Das letzte Mal, dass Rafael Nadal die US Open gewinnen konnte, war im Jahr 2017. In diesem Jahr könnte der Spanier bereits zum 4. Mal in seiner Karriere dieses Turnier gewinnen.