US Open heute live: Damen-Halbfinals mit Serena Williams heute live im TV und Livestream

Am heutigen Donnerstag stehen bei den US Open in New York die beiden Halbfinal-Spiele der Damen auf dem Programm. Hier erfahrt Ihr, wo Ihr die Partien im TV und Livestream verfolgen könnt.

US Open: Wann und wo finden die Damen-Halbfinals statt?

Die Halbfinals der Damen bei den diesjährigen US Open werden in der Nacht von Donnerstag auf Freitag (deutscher Zeit) ausgetragen. Die erste Begegnung steht um 1 Uhr auf dem Programm, Spiel zwei folgt im Anschluss.

Das letzte Grand-Slam-Turnier des Jahres findet im USTA Billie Jean King National Tennis Center in Flushing Meadows im New Yorker Stadtteil Queens statt.

US Open 2019: Der Spielplan an Tag elf

Weder Bencic, die durch den Halbfinaleinzug wieder in die Top 10 der Weltrangliste zurückkehren wird, noch Bianca Andreescu standen zuvor jemals in der Vorschlussrunde eines Grand-Slam-Turniers. Nun wird eine von ihnen sogar ins Endspiel einziehen.

Uhrzeit Spielerin 1 Spielerin 2 1 Uhr (Freitagnacht) Serena Williams (8) Elina Svitolina (5) 2.15 Uhr* Belinda Bencic (13) Bianca Andreescu (15)

US Open heute live: Halbfinals mit Serena Williams im TV und Livestream

Die US Open könnt Ihr live auf DAZN verfolgen. Der Streamingdienst berichtet im Eurosport-Channel ausführlich aus den USA und ist bei allen wichtigen Spielen live und in voller Länge dabei. Hierzu profitiert Ihr von der Kooperation mit Eurosport, durch die Ihr die Sender Eurosport 1 und 2 einfach im Rahmen Eures DAZN-Abos ohne zusätzliche Kosten streamen könnt.

Zudem berichtet Eurosport im Free-TV von den US Open und bietet auch einen Livestream im Eurosport Player an, der jedoch kostenpflichtig ist.

US Open 2019: Der Weg von Williams ins Halbfinale

Gegen Wang Qiang, die im Achtelfinale die Weltranglisten-Zweite Ashleigh Barty ausschaltete, benötigte Serena Williams nur 44 Minuten für einen 6:1- und 6:0-Erfolg. Lediglich in Runde zwei gab die US-Amerikanerin einen Satz ab.

Runde Gegnerin Ergebnis 1 Maria Sharapova 6:1, 6:1 2 Catherine McNally 5:7, 6:3, 6:1 3 Karolina Muchova 6:3, 6:2 Achtelfinale Petra Martic 6:3, 6:4 Viertelfinale Wang Qiang 6:1, 6:0

US Open: Die Sieger der vergangenen Jahre

Serena Williams könnte sich mit einem Erfolg bei den US Open ihren 24. Grand-Slam-Titel sichern und mit der Rekordhalterin Margaret Court gleichziehen. In New York war Williams bisher sechs Mal siegreich.