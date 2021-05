Schwimmen - Kein Neopren, keine Medaille: Wellbrock zockt zum EM-Start

Florian Wellbrock atmete tief durch, riss sich die Badekappe vom Kopf und gratulierte seinem italienischen Dauerrivalen Gregorio Paltrinieri zum Sieg. Ohne den schützenden Neoprenanzug war der Doppel-Weltmeister zum EM-Auftakt im etwa 19 Grad kalten Lupa-See beim Kampf um die Medaillen chancenlos.

Der 23-Jährige schlug im 5-km-Rennen nach 55:50,5 Minuten nur als Neunter an. Doch das war einkalkuliert: Wellbrock hatte als einziger Starter auf den Neoprenanzug verzichtet und einen normalen ärmellosen Open-Water-Anzug getragen. Er habe mit Blick auf Olympia in Tokio, wo deutlich wärmere Temperaturen herrschen werden, schauen wollen, wie gut er damit mithalten könne, erklärte Wellbrock hinterher: "Mir war es wichtig, noch einmal einen Wettkampf in diesem Anzug zu haben."

Sogar wichtiger als eine EM-Medaille. "Am Ende war die Kälte mitentscheidend", gab Heimtrainer Bernd Berkhahn zu: "Da hat er sich von den Leuten nicht mehr lösen können."

Seinen Rückstand von sieben Sekunden auf den siegreichen Paltrinieri schätzte Wellbrock als eine "sehr gute Leistung" ein, "da der Geschwindigkeitsunterschied der Anzüge doch recht enorm ist." Auf den olympischen 10 km am Donnerstag werde er definitiv auch einen Neoprenanzug tragen.

Silber ging an den Franzosen Marc-Antoine Olivier vor dem Italiener Dario Verani. Ruwen Straub und der WM-Dritte Rob Muffels reihten sich als Zehnter und Elfter direkt hinter Wellbrock ein. Vier Stunden zuvor waren die WM-Dritte Leonie Beck und die Essenerin Jeannette Spiwoks über 5 km auf die Plätze fünf und sieben geschwommen.

Schwimm-EM - Wellbrock: "Bin kein Freund von kaltem Wasser"

Wellbrock hatte schon im Vorfeld die Erwartungen gedämpft, weil die äußeren Bedingungen ihm nicht entgegenkommen würden. "Ich bin kein Freund von kaltem Wasser und von Neoprenanzügen", hatte Wellbrock im Vorfeld gesagt: "Ich bin jemand, der von seiner Größe und seinem leichten Gewicht lebt, deswegen gibt mir der Neoprenanzug nicht so den Boost wie Athleten, die mehr Masse mitbringen."

Die Ergebnisse in Budapest wolle er daher "nicht auf die Goldwaage legen", zumal in Tokio komplett andere Bedingungen herrschen werden. "Alles ist auf Olympia ausgerichtet", betonte Wellbrock. Sollte er ohne EM-Medaille nach Hause fahren, wäre das "kein Weltuntergang".

Der EM-Start war lange Zeit unsicher gewesen, weil die Wasser-Temperatur unter der Mindestgrenze von 16 Grad gelegen hatte. Aktuell sind aber auch die Rennen über die olympischen 10 km am Donnerstag nicht mehr gefährdet. Ob die Team-Staffel (Samstag) und die 25 km (Sonntag) trotz des angekündigten Regens und der wieder niedrigeren Temperaturen stattfinden können, soll am Freitag entschieden werden.