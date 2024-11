Schach-WM: Remis im zweiten Spiel zwischen Ling und Gukesh

Der Chinese erspielte sich in der zweiten Partie gegen Herausforderer Dommaraju Gukesh nach einer dreimaligen Stellungswiederholung ein Remis und liegt nach dem Auftaktsieg am Montag nun mit 1,5 zu 0,5 in Führung. Die zweite Partie endete bereits nach 23 Zügen.

Ding Liren setzte seinen 18 Jahre alten Kontrahenten früh unter Druck und zwang den als Wunderkind gehandelten Inder wiederholt zu längeren Denkpausen. Der Vorsprung auf der Uhr schmolz in der Folge aber zunehmend. Das stille Remis-Angebot des Weltmeisters nahm Gukesh an.

Die WM wird bis zum 15. Dezember ausgetragen. In maximal 14 klassischen Partien treten Ding und Gukesh gegeneinander an. Ein Sieg gibt einen Punkt, ein Remis 0,5 Punkte. Wer zuerst 7,5 Punkte hat, ist Weltmeister. Steht es 7:7, geht es in den Tiebreak in immer kürzer werdenden Zeitformen.

Die Nummer eins der Welt, der Norweger Magnus Carlsen, verzichtete erneut auf die WM.