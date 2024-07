Unnachahmliche Attacke am Schlussanstieg: Entfesselter Tadej Pogacar holt Tagessieg und baut Vorsprung in der Gesamtwertung aus

Tadej Pogacar trommelte sich mit den Fäusten auf die Brust und schrie seine Freude in die malerische Bergkulisse hinaus. Nach der Auferstehung seines großen Rivalen Jonas Vingegaard am Mittwoch hat der Mann im Gelben Trikot beim Spektakel in den Pyrenäen zurückgeschlagen. Pogacar sicherte sich bei der ersten Bergankunft der Tour de France auf der 14. Etappe den Tagessieg und nahm Vingegaard 39 Sekunden ab.

Der Slowene vom UAE Team Emirates liegt nach seiner taktischen und kämpferischen Meisterleistung bei der Fahrt hinauf zum Pla d'Adet nun 1:57 Minuten vor seinem dänischen Kontrahenten vom Team Visma-Lease a bike. Remco Evenepoel (Belgien/Soudal Quick-Step) bekam beim Ausscheidungsrennen mit drei Anstiegen, darunter der legendäre Col du Tourmalet, 1:10 Minuten aufgebrummt und verlor mit nun 2:22 Minuten Rückstand seinen zweiten Platz in der Gesamtwertung an Vingegaard.

Pogacar schickte sieben Kilometer vor dem Ende seinen Edelhelfer Adam Yates in die Offensive, zweieinhalb Kilometer später setzte er dann selbst eine gewohnt explosive Attacke. Wie so oft brachte er schnell einige Meter zwischen sich und seine Kontrahenten und ließ sich von Yates noch kurze Zeit lang den Anstieg hochziehen. Anders als beim Duell im Zentralmassiv am Mittwoch, als er nach Rückstand zurückkam und siegte, hatte Vingegaard dem nichts entgegenzusetzen.

Die Hoffnung auf einen ruhigen Beginn auf dem flachen Anfangsteil der insgesamt 151,9 km hatte sich Stunden zuvor schnell zerschlagen. Unter hohem Tempo entbrannte ein Kampf um die Plätze in der Fluchtgruppe des Tages. Erst weniger als 100 km vor dem Ziel hatten sich zahlreiche Fahrer vom Feld abgesetzt.