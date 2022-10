Tour de France 2023: Datum, Termine, Strecke, Etappen, Übertragung im TV und Livestream

Im Radsport ist die Tour de France der Höhepunkt eines jeden Jahres. Wir haben alle Informationen zum Termin der Tour 2023, Zeitplan, Strecke, Etappenplan und zur Übertragung der 110. Tour de France im TV und im Livestream für Euch.

Die Tour de France ist in jedem Jahr eine der größten und spektakulärsten Sportgroßveranstaltungen. Das wird auch 2023 bei der 110. Auflage des bedeutendsten Radrennens der Welt der Fall sein.

Am 27. Oktober präsentierte Tour-Chef Christian Prudhomme die Strecke und die einzelnen Etappen für die Tour 2023. Diese wird durch zwei Länder führen und für die Fahrer wieder viele anspruchsvolle Teilstücke beinhalten.

Tour de France 2023: Termine und Zeitplan

Die Tour de France findet auch 2023 an ihrem angestimmten Platz in den ersten Juliwochen statt - genauer vom 1. bis 23. Juli. Die 1. Etappe startet im spanischen Bilbao, zu Ende gehen wird am 23. Juli in der französischen Hauptstadt Paris.

Tour de France 2022: Alle Etappen im Überblick

Bei der diesjährigen Tour de France werden 21 Etappen gefahren. Vom Start in Bilbao bis zur finalen Zieleinfahrt auf dem Champs-Élysées müssen die Fahrer 3404 Kilometer zurücklegen.

Die 110. Tour de France wird ein Fest für Kletterspezialisten. Mit vier Bergankünften, eine davon auf dem legendären Puy de Dome, ist die Frankreich-Rundfahrt 2023 auf die besten Bergfahrer zugeschnitten. Sogar das einzige Zeitfahren hat ein hügeliges Profil. Auf der Route sind acht Bergetappen, vier hügelige Teilabschnitte und acht flache Streckenabschnitte vorgesehen. Die ersten drei Etappen beginnen in Spanien.

Bergankünfte sind in Cauterets-Cambasque, dem Grand Colombier, in Saint-Gervais Mont Blanc und auf dem Puy-de-Dome vorgesehen. Insgesamt werden alle fünf Gebirgszüge Frankreich passiert.

Etappe Datum Start -Ziel Streckenlänge 1. Etappe 1. Juli 2022 Bilbao - Bilbao 182 km 2. Etappe 2. Juli 2022 Vitoria-Gasteiz - San Sebastian 209 km 3. Etappe 3. Juli 2022 Amorebieta-Etxano - Bayonne 185 km 4.Etappe 4. Juli 2022 Dax - Nogaro 182 km 5. Etappe 5. Juli 2022 Pau - Laruns 165 km 6. Etappe 6. Juli 2022 Tarbes - Cauterets-Cambasque 145 km 7. Etappe 7. Juli 2022 Mont-de-Marsan - Bordeaux 170 km 8. Etappe 8. Juli 2021 Libourne - Limoges 201 km 9. Etappe 9. Juli 2022 St-Leonard-de-Noblat - Puy de Dome 184 km 1. Ruhetag 10. Juli 2022 10.Etappe 11. Juli 2022 Vulcania - Issoire 167 km 11. Etappe 12. Juli 2022 Clermont-Ferrand - Moulins 180 km 12. Etappe 13. Juli 2022 Roanne - Belleville-en-Beaujolais 169 km 13. Etappe 14. Juli 2022 Chatillon-sur-Chalaronne - Grand Colombier 138 km 14. Etappe 15. Juli 2022 Annemasse - Morzine Les Portes du Soleil 152 km 15. Etappe 16. Juli 2022 Morzine Les Portes du Soleil - Saint Gervais Mont Blanc 180 km 2. Ruhetag 17. Juli 2022 16. Etappe 18. Juli 2022 Passy - Combloux (Einzelzeitfahren) 22 km 17. Etappe 19. Juli 2022 Saint Gervais Mont Blanc - Courchevel 166 km 18. Etappe 20. Juli 2022 Moutiers - Bourg-en-Bresse 186 km 19. Etappe 21. Juli 2022 Moirans-en-Montagne - Poligny 173 km 20. Etappe 22. Juli 2022 Belfort - Le Markstein Fellering 133 km 21. Etappe 23. Juli 2022 Saint-Quentin-en-Yvelines - Paris Champs-Elysees 115 km

© getty Jonas Vingegaard gewann die Tour de France 2022.

Tour de France 2023 live im TV und Livestream

Die Tour de France wird auch in diesem Jahr in aller Ausführlichkeit live im TV und im Livestream übertragen. In den vergangenen Jahren zeichneten für die Liveübertragungen die ARD und Eurosport verantwortlich.

Diese beiden Anbieter werden die Tour de 2023 voraussichtlich auch wieder live übertragen. Der genaue Umfang und die Sendeplätze stehen aber noch nicht fest.

