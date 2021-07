Tour de France 2021: 11. Etappe heute live im TV, Livestream und Liveticker

Fünf Jahre lang mussten die Radsport-Fans auf den legendären Mount Ventoux verzichten, doch nun hat das Warten ein Ende. Alles zur 11. Etappe der Tour de France und zur Übertragung im TV und Livestream gibt es hier.

Während mit Mark Cavendish die gestrige Etappe noch ein Sprinter gewann, sind heute die Kletterer gefragt. Auch ein Tagessieg durch einen Ausreißer scheint möglich.

Tour de France 2021: Wann beginnt die 11. Etappe?

Los geht es um 12 Uhr in Sorgues. Die Zieleinfahrt in Malaucene wird zwischen 17.18 Uhr und 17.57 Uhr erwartet.

Gegen 15.40 Uhr sollen die Teilnehmer zum ersten Mal den Mont Ventoux erklimmen, 90 Minuten später dann erneut.

© letour.fr Während der 11. Etappe müssen die Teilnehmer gleich zweimal den Mont Ventoux erklimmen.

Tour de France, 11. Etappe: Vorschau

Der "kahle Riese der Provence" wird nach der fünfjährigen Pause gleich doppelt befahren. Auf den Gipfel ging es übrigens zuletzt gar vor acht Jahren. Zwischen Alpen und Pyrenäen wird es also einen weiteren entscheidenden Tag im Kampf um den Gesamtsieg geben.

Nach dem Start im 19.000-Einwohner-Städtchen Sorgues, wo im Sommer 1912 Georges Brack und Pablo Picasso um die Wette malten, schlängelt sich die Strecke zunächst eben durch die südfranzösische Landschaft, ehe bei wahrscheinlich großer Hitze mit dem Col de la Liguere (1. Kategorie) ein erster knackiger Berg wartet. Bei einer durchschnittlichen Steigung von fast 7 Prozent geht es mehr als 9 Kilometer nach oben.

Bei Kilometer 96 beginnt mit dem ersten Anstieg zum 1910 Meter hohen Ventoux der Showdown - zunächst von der "einfacheren" Seite. Die volle Breitseite Kletter-"Vergnügen" gibt es dann beim zweiten Anlauf: Auf 15,7 km geht es gewaltige 1600 Höhenmeter hinauf.

Das Ziel liegt allerdings nicht auf dem Gipfel, sondern am Fuße des Riesen in Malaucene - das 2900-Einwohner-Örtchen ist wie der Startort Sorgues zum ersten Mal Gastgeber bei der Tour. Eine weitaus größere Tour-Historie kann freilich der berüchtigte Ventoux aufweisen, der erstmals 1951 im Programm stand und Schauplatz vieler Dramen war. Das größte ereignete sich 1967, als der britische Ex-Weltmeister Tom Simpson kollabierte und starb.

Bislang letzter Etappensieger auf dem Gipfel war 2013 der Brite Chris Froome, der auch 2016 eine Hauptrolle spielte, als die Etappe wegen starker Winde auf rund 1400 m Höhe endete. Legendär sind die Szenen, als Froome, nachdem er mit einem Motorrad kollidiert war, im Gelben Trikot zu Fuß weiter hinauflief. Etappensieger wurde damals der Belgier Thomas De Gendt.

Was sagt Tourdirektor Christian Prudhomme zu der schwierigen Etappe? "Fünf Jahre nach einer "Stippvisite" kommt die Tour zurück und bleibt diesmal länger am "Riesen der Provence", der inzwischen zum regionalen Naturpark erklärt wurde. Der Mont Ventoux wird diesmal gleich zweimal bezwungen (mit einem quasi neuen Anstieg über Sault) und die Zieleinfahrt liegt zu seinen Füßen. So soll die Initiative des Rats des Departements Vaucluse gewürdigt werden, die die Pässe für Radfahrer instandgesetzt hat."

© imago images Chris Froome musste 2016 auf den Mont Ventoux laufen, da sein Fahrrad eine Panne hatte.

Tour de France 2021: 11. Etappe heute live im TV und Livestream

Den spannenden elften Tour-Abschnitt könnt Ihr natürlich live sehen. Dafür gibt es folgende Optionen:

Tour de France 2021: 11. Etappe im heute live im Free-TV

Im Free-TV übertragen die ARD undEurosport die heutige Etappe. Eurosport 1 geht heute ab 11.55 Uhr auf Sendung. Die ARD übertragt zwar erst ab 15.10 Uhr, durch ARD One verpasst Ihr aber keine Szene. Dort beginnt die Übertragung bereits um 12.30 Uhr.

Tour de France 2021: 11. Etappe im heute live im Livestream

Beide Anbieter - sowohl die ARD als auch Eurosport - bieten einen Livestream an. Allerdings ist nur der vom öffentlich-rechtlichen Sender kostenlos und bei Sportschau.de abrufbar.

Tour de France 2021: 11. Etappe heute im Liveticker

