Tour de France 2021: Datum, Termine, Strecke, Etappen, Übertragung im TV und Livestream

Der Höhepunkt des Jahres im Radsport wirft seine Schatten voraus. Hier gibt es alle Informationen zu Termin, Zeitplan, Strecke, Etappenplan und Übertragung der 108. Tour de France.

Diesen Sommer jagt ein Sport-Highlight das nächste. Zwischen der Fußball-Europameisterschaft und den Olympischen Spiele in Tokio reihe der absoluten Sport-Höhepunkte reiht sich das wichtigste Etappenrennen des Radsports ein: die Tour de France 2021.

Tour de France: Termine und Zeitplan 2021

2020 kam es in der Sportwelt wegen der weltweiten Corona-Pandemie zu zahlreichen Absagen und Verschiebungen von Großevents. Davon war auch die Tour de France betroffen, die im vergangenen Jahr erst im August und September stattfand.

In diesem Jahr kehrt die Tour an ihren im Sportkalender angestammten Platz zurück: Im Juni und Juli. Die Olympischen Spiele in Tokio sorgen dennoch für eine kleine Verschiebung der Tour de France, die eine Woche früher beginnt als ursprünglich geplant.

Das wichtigste Etappenrennen des Radsports startet am 26. Juni in Brest in der Bretagne und endet am 18. Juli traditionell mit der Etappe in die französische Hauptstadt Paris. Nur sechs Tage, nachdem der Sieger der Tour de France 2021 feststeht, steigt in Tokio dann das olympische Straßenrennen der Männer.

Tour de France 2021: Alle Etappen im Überblick

Bei der diesjährigen Tour de France werden 21 Etappen gefahren. Vom Start bis ins Ziel in Paris müssen die Fahrer 3383 Kilometer zurücklegen. Es gibt sechs Bergetappen mit drei Bergankünften, fünf Etappen durch die französischen Mittelgebirge, acht Flachetappen und zwei Zeitfahren. Die 21 Etappen der Tour de France 2021 im Überblick.

Etappe Datum Start -Ziel Streckenlänge 1. Etappe 26. Juni 2021 Brest - Landerneau 187 km 2. Etappe 27. Juni 2021 Perros-Guirec - Mûr-de-Bretagne 182 km 3. Etappe 28. Juni 2021 Lorient - Pontivy 182 km 4. Etappe 29. Juni 2021 Redon - Fougères 152 km 5. Etappe 30. Juni 2021 Changé - Laval (EZF) 27 km 6. Etappe 1. Juli 2021 Tours - Châteauroux 144 km 7. Etappe 2. Juli 2021 Vierzon - Le Creusot 248 km 8. Etappe 3. Juli 2021 Oyonnax - Le Grand-Bornand 152 km 9. Etappe 4. Juli 2021 Cluses - Tignes (Bergankunft) 145 km 1. Ruhetag 5. Juli 2021 10. Etappe 6. Juli 2021 Albertville - Valence 186 km 11. Etappe 7. Juli 2021 Sorgues - Malaucène (2 Mal über Mont Ventoux) 199 km 12. Etappe 8. Juli 2021 Saint-Paul-Trois-Châteaux - Nîmes 161 km 13. Etappe 9. Juli 2021 Nîmes - Carcassonne 220 km 14. Etappe 10. Juli 2021 Carcassonne - Quillan 184 km 15. Etappe 11. Juli 2021 Céret - Andorra-la-Vielle 192 km 2. Ruhetag 12. Juli 2021 16. Etappe 13. Juli 2021 Pas de la Casa - Saint-Gaudens 169 km 17. Etappe 14. Juli 2021 Muret - Saint-Lary-Soulan (Col de Portet/Bergankunft) 178 km 18. Etappe 15. Juli 2021 Pau - Luz Ardiden (Bergankunft) 130 km 19. Etappe 16. Juli 2021 Mourenx - Libourne 203 km 20. Etappe 17. Juli 2021 Libourne - Saint-Émilion (EZF) 31 km 21. Etappe 18. Juli 2021 Chatou - Paris Champs-Élysées 112 km

Tour de France 2021: Teams

Bei der Tour de France werden in diesem Jahr 23 Teams zu jeweils acht Fahrern, das ergibt insgesamt 184, an den Start gehen. Mit Bora-Hansgrohe und dem Team DSM sind auch zwei Teams aus Deutschland dabei. Die teilnehmenden Teams im Überblick:

Team Land AG2R Citroen Team Frankreich Bora-Hansgrohe Deutschland Deceuninck-Quick Step Belgien Groupama-FDJ Frankreich Jumbo-Visma Niederlande Qhubeka Assos Südafrika UAE Team Emirates Vereinigte Arabische Emirate Astana-Premier Tech Kasachstan Intermarche-Wanty-Gobert Materiaux Belgien EF Education-Nippo USA Ineos Grenadiers Großbritannien Lotto Soudal Belgien Team DSM Deutschland Bahrein Victorious Bahrain Cofidis Frankreich Team BikeExchange Australien Israel Start-Up Nation Israel Moviestar Team Spanien Trek-Segafredo USA Alpecin-Fenix Belgien Total Direct Energie Frankreich B&B Hotels Frankreich Arkea-Samsic Frankreich

© getty Emanuel Buchmann ist bei der Tour de France 2021 nicht mit dabei.

Tour de France 2021 live im TV und Livestream

Die Tour de France wird auch in diesem Jahr in aller Ausführlichkeit live im TV und im Livestream übertragen - und das gleich von mehreren Anbietern.

Tour de France: Übertragung im Free-TV

Im Free-TV werden alle Etappen der Tour de France 2021 von Eurosport und der ARD übertragen. Eurosport, das "Home of Cycling", zeigt alle Etappen in voller Länge im frei empfangbaren TV auf Eurosport1.

Bei der ARD beginnen die Übertragungen im Spartensender One. Das Erste wird dann an jedem Etappentag jeweils nur die letzten Kilometer und die Zieleinfahrt in Paris live im Hauptprogramm der ARD übertragen.

Tour de France: Übertragung im Livestream

Eurosport und die ARD bieten an jedem Tag der Tour de France einen Liveticker an. Dort könnt Ihr die jeweilige Etappe jeweils komplett sehen. Der Livestream der ARD ist kostenlos, der Eurosport-Player ist dagegen kostenpflichtig.

Eurosport bietet in Verbindung mit dem Kanal GCN Euch zudem die Möglichkeit an, das Rennen komplett ohne Werbeunterbrechungen zu sehen. Der Stream ist aber kostenpflichtig. Ein GCN -Abo kostet Euch im Monat 8,99 Euro.

Außerdem könnt Ihr die Tour de France live bei DAZN verfolgen. Der Streamingdienst hat eine Kooperation mit Eurosport und deshalb die beiden Eurosport-Kanäle Eurosport1 und Eurosport2 im Programm. Ihr habt die Möglichkeit, das Angebot von DAZN einen ganzen Monat lang kostenlos zu testen. Hier geht's zum kostenlosen Probemonat!

Aufgepasst: Ab August ändert sich das Angebot und die Preisstruktur von DAZN - alle Infos!

© getty Tadej Pogacar gewann die Tour de France 2020.

Tour de France: Die Sieger der vergangenen fünf Jahre