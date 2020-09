Tour de France - Emanuel Buchmann schmeißt den Tour-Plan um: Nun geht es um Etappensiege

Emanuel Buchmann muss sich nach den enttäuschenden Pyrenäen-Etappen der Tour de France neu sortieren - die ursprünglichen Ziele sind vom Tisch.

In der Stadt der U-Boote ging Emanuel Buchmann erst einmal auf Tauchstation: Nur eine lockere Trainingsrunde mit den Teamkollegen rund um La Rochelle, später eine virtuelle Medienrunde, ansonsten viel Pflege für den maladen Körper und den müden Kopf im abgeschiedenen Teamhotel - am ersten Ruhetag konnte Buchmann weitgehend Abstand gewinnen vom Trubel einer Tour de France, die für den deutschen Hoffnungsträger bislang eine große Enttäuschung ist.

"Ich habe alles gegeben, aber mehr einfach nicht möglich", sagte Buchmann und brachte damit kurz wie treffend seinen bisherigen Tour-Auftritt auf den Punkt. Bei den beiden ernüchternden Pyrenäen-Etappen am Wochenende verlor er insgesamt über fünf Minuten auf die besten Klassementfahrer. Buchmann wollte, aber er konnte nicht: Als Folge seines Sturzes bei der Dauphine zwei Wochen vor Tourstart kämpft er nun mit stumpfen Waffen, das Traumziel Podium hat sich früh als Illusion erwiesen.

"Mental ist das extrem schwer für einen Fahrer, der hier Großes vorhatte und bis zur Dauphine in einer super Verfassung war", meinte Buchmanns Sportlicher Leiter Enrico Poitschke. Und auch den Teamkollegen waren Frust und Enttäuschung, aber auch Mitleid für ihren waidwunden Kapitän deutlich anzumerken.

"Natürlich bricht da ein bisschen was zusammen", sagte der Österreicher Felix Großschartner, der deutsche Youngster Lennard Kämna meinte: "Für uns ist es schade. Wir hatten uns eigentlich super vorbereitet, Emu war in Topform bei der Dauphine, ich auch. Dann kam dieser schwarze Tag, an dem alle weggestürzt sind. Wir sind alle nicht da, wo wir gerne wären, aber wir können es nicht ändern."

Tour de France 2020: Die Etappenprofile im Überblick © getty/Philippe Lopez 1/25 Am Samstag beginnt mit zweimonatiger Verspätung die 107. Tour de France. Die Rundfahrt steigt mit Fans, aber unter strengen Sicherheitsvorkehrungen. Die Organisatoren wissen: Coronafälle können zum Abbruch führen. © letour.fr 2/25 Die Route ist vom Start an immens bergig. Von den 21 Etappen über insgesamt 3484 km enden sechs mit einer Bergankunft, darunter auch das einzige Zeitfahren. Hier gibt es die Etappenprofile. © letour.fr 3/25 1. Etappe (Samstag, 29. August): Nizza - Nizza (156 km/flach) © letour.fr 4/25 2. Etappe (Sonntag, 30. August): Nizza - Nizza (186 km/Gebirge) © letour.fr 5/25 3. Etappe (Montag, 31. August): Nizza - Sisteron (198 km/flach) © letour.fr 6/25 4. Etappe (Dienstag, 1. September): Sisteron - Orcieres-Merlette (160,5 km/hügelig) © letour.fr 7/25 5. Etappe (Mittwoch, 2. September): Gap - Privas (183 km/flach) © letour.fr 8/25 6. Etappe (Donnerstag, 3. September): Le Teil - Mont Aigoual (191 km/hügelig) © letour.fr 9/25 7. Etappe (Freitag, 4. September): Millau - Lavaur (168 km/flach) © letour.fr 10/25 8. Etappe (Samstag, 5. September): Cazeres-sur-Garonne - Loudenvielle (141 km/Gebirge) © letour.fr 11/25 9. Etappe (Sonntag, 6. September): Pau - Laruns (153 km/Gebirge) © imago images/Belga 12/25 Ruhetag in La Charente-Maritime (Montag, 7. September) © letour.fr 13/25 10. Etappe (Dienstag, 8. September): Le Chateau-d'Oleron - Saint-Martin-de-Re (168,5 km/flach) © letour.fr 14/25 11. Etappe (Mittwoch, 9. September): Chatelaillon-Plage - Poitiers (167,5 km/flach) © letour.fr 15/25 12. Etappe (Donnerstag, 10. September): Chauvigny - Sarran Correze (218 km/hügelig) © letour.fr 16/25 13. Etappe (Freitag, 11. September): Chatel-Guyon - Puy Mary Cantal (191,5 km/Gebirge) © letour.fr 17/25 14. Etappe (Samstag, 12. September): Clermont-Ferrand - Lyon (194 km/flach) © letour.fr 18/25 15. Etappe (Sonntag, 13. September): Lyon - Grand Colombier (174,5 km/Gebirge) © imago images/Belga 19/25 Ruhetag in Isere (Montag, 14. September) © letour.fr 20/25 16. Etappe (Dienstag, 15. September): La Tour-du-Pin - Villard-de-Lans (164 km/Gebirge) © letour.fr 21/25 17. Etappe (Mittwoch, 16. September): Grenoble - Col de la Loze (170 km/Gebirge) © letour.fr 22/25 18. Etappe (Donnerstag, 17. September): Meribel - La Roche-sur-Foron (175 km/Gebirge) © letour.fr 23/25 19. Etappe (Freitag, 18. September): Bourg-en-Bresse - Champagnole (166,5 km/flach) © letour.fr 24/25 20. Etappe (Samstag, 19. September): Lure - La Planche des Belles Filles (36,2 km/Einzelzeitfahren) © letour.fr 25/25 21. Etappe (Sonntag, 20. September): Mantes-la-Jolie - Paris/Champs-Elysees (122,5 km/flach)

Tour de France - bora-hansgrohe: "Wir werden unsere Ziele verändern"

Immerhin: Berge musste Buchmann am Tag nach der kalten Pyrenäen-Dusche an der Atlantikküste, wo im 2. Weltkrieg die Deutschen zur unsäglichen Besatzungszeit eine Basis für ihr Untersee-Geschwader unterhielten, die später Frankreichs Marine übernahm, nicht sehen. Doch die werden ihm bei der Tour schnell wieder begegnen - schon am Freitag wartet im Zentralmassiv die nächste Gipfelankunft. Bora und Buchmann müssen sich trotz allem schnell wieder sortieren.

"Wir werden unsere Ziele verändern", sagte Poitschke. Mit 5:45 Minuten Rückstand auf den führenden Slowenen Primoz Roglic liegt Buchmann im Gesamtklassement auf Platz 18, Rang 17 ist schon über zwei Minuten entfernt. Nach vorne wird da also wenig gehen.

© imago images / Sirotti

Tour de France: Buchmann hofft auf Etappensiege in Woche zwei und drei

Und mit dieser tristen Perspektive tüftelten Buchmann, Poitschke und Co. am Montag wie die Kandidaten der Spielshow Fort Boyard, deren gleichnamige Wasserfestung in Sichtweite zu La Rochelle vor der Küste liegt, an kreativen Lösungen, um noch einen erfolgreichen Ausweg für den angeschlagenen Kapitän aus dieser Tour zu finden.

"Wir versuchen, uns gut zu erholen, und schauen dann einfach, wie die ersten Flachetappen laufen, wie Emu sich auf dem Fahrrad fühlt", sagte Poitschke als erstes Ergebnis dieser Überlegungen: "Und wenn er sich körperlich gut fühlt, wollen wir in der zweiten und dritten Woche versuchen, eine Etappe zu gewinnen." Kämna bekräftige: "Wir haben auf jeden Fall noch Ziele."

Ein Etappensieg bei einer großen Rundfahrt fehlt Buchmann noch, sollte dieser auf einer der noch reichlichen harten Etappen gelingen, wäre diese Tour trotz allem ein Gewinn für ihn. Buchmann muss nun die nötige Kraft sammeln, um - nun ja: wieder aufzutauchen.

Tour de France: Gesamtwertung nach der 9. Etappe