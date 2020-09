Tour de France, 20. Etappe: Zeitfahren heute live im TV, Livestream und Liveticker

Showdown an der Planche des Belles Filles! Auf der vorletzten Etappe entscheidet sich die diesjährige Tour de France in einem ungewöhnlichen Zeitfahren. Wo ihr die Entscheidung um das Gelbe Trikot verfolgen live im TV, Livestream und Liveticker könnt, erfahrt Ihr hier.

Tour de France, 20. Etappe: Datum, Start, Ort, Punkte

Am Samstag, den 19. September, fällt die Entscheidung im Kampf um das Gelbe Trikot - und auch um das Bergtrikot. Beim vorletzten Teilstück der Grand Tour 2020 steht das einzige Einzelzeitfahren an. Der erste Fahrer startet um 13 Uhr in Lure. Insgesamt müssen 36,2 Kilometer im Kampf gegen die Uhr absolviert werden.

Als letzter wird der Mann im Maillot jaune, Primoz Roglic, auf die Strecke gehen. Seine Ankunft wird gegen 18 Uhr auf der Planche des Belles Filles erwartet. Der Slowene will seinen Vorsprung von knapp einer Minute auf seinen Landsmann Tadej Pogacar verteidigen.

Der Finalort ist für ein Zeitfahren ungewöhnlich, denn er wird als eine Bergankunft der 1. Kategorie gewertet. Damit werden auch Punkte in der Bergwertung verteilt.

Für die Bergwertung wird lediglich die benötigte Zeit der einzelnen Fahrer für den sechs Kilometer langen Schlussanstieg, der eine durchschnittliche Steigung von 8,5 Prozent hat, gewertet. Der Schnellste erhält zehn Punkte, mit acht, sechs, vier, zwei und einem Punkt werden die weiteren Fahrer belohnt.

Tour de France: Bergwertung vor der 20. Etappe

Platzierung Fahrer Team Punkte 1 Richard Carapaz INEOS GRENADIERS 74 PTS 2 Tadej Pogacar UAE TEAM EMIRATES 72 PTS 3 Primoz Roglic TEAM JUMBO - VISMA 67 PTS 4 Marc Hirschi TEAM SUNWEB 62 PTS 5 Miguel Angel Lopez ASTANA PRO TEAM 51 PTS 6 Benoit Cosnefroy AG2R LA MONDIALE 36 PTS 7 Pierre Rolland B&B HOTELS - VITAL CONCEPT P / B KTM 36 PTS 8 Nans Peters AG2R LA MONDIALE 32 PTS 9 Richie Porte TREK - SEGAFREDO 28 PTS 10 Lennard Kämna BORA - HANSGROHE 27 PTS

Tour de France: 20. Etappe heute live im TV und Livestream

Die 20. Etappe könnt Ihr komplett live im deutschen Free-TV verfolgen. Sowohl die ARD als auch Eurosport zeichnen für die Übertragung verantwortlich. Im öffentlich-rechtlichen Sender ist die Etappe wie gewohnt aufgespalten. Von 13 Uhr bis 14.30 Uhr ist die Tour auf ONE zu sehen, ehe das Hauptprogramm in der ARD übernimmt. Folgendes Gespann ist dabei im Einsatz:

Kommentator: Florian Nass

Florian Nass Experte: Fabian Wegmann

Einen Livestream hat die ARD natürlich auch im Angebot. Diesen könnt Ihr kostenlos über Sportschau.de. abrufen.

Bei Eurosport 1 könnt Ihr das Einzelzeitfahren in voller Länge verfolgen. Der Sportsender begleitet die Übertragung mit diesem Personal:

Kommentatoren: Ron Ringguth, Karsten Migels

Ron Ringguth, Karsten Migels Experte: Jens Voigt

Tour de France: 20. Etappe heute im Liveticker

Bei SPOX seid Ihr, wenn es in die entscheidende Phase der Etappe geht, ebenfalls live dabei. Wir haben einen Liveticker zum Einzelzeitfahren im Angebot.

Hier geht es zum Liveticker der 20. Etappe.

Tour de France: Die Gesamtwertung vor der 20. Etappe

Platz Fahrer Nation Team Zeit 1 Primoz Roglic SLO JUMBO-VISMA 83:29:41 Stunden 2 Tadej Pogacar SLO UAE EMIRATES TEAM +0:57 3 Miguel Angel Lopez COL ASTANA PRO TEAM +1:27 4 Richie Porte AUS TREK-SEGAFREDO +3:06 5 Mikel Landa ESP BAHRAIN-MCLAREN +3:28 6 Enric Mas ESP MOVISTAR TEAM +4:19 7 Adam Yates GBR MITCHELTON-SCOTT +5:55 8 Rigoberto Uran COL EF PRO CYCLING +6:05 9 Tom Dumoulin NED JUMBO-VISMA +7:24 10 Alejandro Valverde ESP MOVISTAR TEAM +12:12

Tour de France: Die noch ausstehenden Etappen im Überblick

Wie gewohnt endet die Tour de France in Paris. Auf dem Weg in die französische Hauptstadt wird auf dem letzten Teilstück der Gesamtführende im Klassement nicht mehr attackiert. Am Ende dürfte es zum Showdown der Sprinter auf dem Champs-Elysse kommen.