Tour de France: Die 17. Etappe heute live im TV, Livestream und Liveticker

Heute wartet auf die Fahrer die Königsetappe der Tour de France 2020 mit ihren zwei heftigen Anstiegen: Fällt die Vorentscheidung im Kampf ums Gelbe Trikot? Hier bekommt Ihr alle Informationen, wie Ihr die 17. Etappe der Tour de France heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Tour de France: Das Profil der 17. Etappe

Die heutige Strecke startet in Grenoble und endet 170 Kilometer später mit einer Bergankunft auf dem Col de la Loze. Während die ersten 90 Kilometer für eine Gebirgsetappe sehr entspannt sind, hat die Etappe es auf den 80 Kilometern umso mehr in sich.

Erst müssen die Fahrer über 17,1 Kilometer eine durchschnittliche Steigung von 8,4 Prozent schaffen, bevor es nach einer entsprechend langen Abfahrt vom Col de la Madeleine (2000 Höhenmeter) wieder bergauf geht. Die Etappe endet mit einem Aufstieg von durchschnittlich 7,8 Prozent über eine Distanz von 21,5 Kilometern.

Tour de France: Alle Etappenprofile im Überblick

Etappe Datum Strecke Streckenprofil 1. Etappe 29. August Nizza - Nizza (156 km) flach 2. Etappe 30. August Nizza - Nizza (186 km) Gebirge 3. Etappe 31. August Nizza - Sisteron (198 km) flach 4. Etappe 1. September Sisteron - Orcieres-Merlette (160,5 km) hügelig 5. Etappe 2. September Gap - Privas (183 km) flach 6. Etappe 3. September Le Teil - Mont Aigoual (191 km) hügelig 7. Etappe 4. September Millau - Lavaur (168 km) flach 8. Etappe 5. September Cazeres-sur-Garonne - Loudenvielle (141 km) Gebirge 9. Etappe 6. September Pau - Laruns (153 km) Gebirge Ruhetag 7. September 10. Etappe 8. September Le Chateau-d'Oleron - Saint-Martin-de-Re (168,5 km) flach 11. Etappe 9. September Chatelaillon-Plage - Poitiers (167,5 km) flach 12. Etappe 10. September Chauvigny - Sarran Correze (218 km) hügelig 13. Etappe 11. September Chatel-Guyon - Puy Mary Cantal (191,5 km) Gebirge 14. Etappe 12. September Clermont-Ferrand - Lyon (194 km) flach 15. Etappe 13. September Lyon - Grand Colombier (174,5 km) Gebirge Ruhetag 14. September 16. Etappe 15. September La Tour-du-Pin - Villard-de-Lans (164 km) Gebirge 17. Etappe 16. September Grenoble - Col de la Loze (170 km) Gebirge 18. Etappe 17. September Meribel - La Roche-sur-Foron (175 km) Gebirge 19. Etappe 18. September Bourg-en-Bresse - Champagnole (166,5 km) flach 20. Etappe 19. September Lure - La Planche des Belles Filles (36,2 km/Einzelzeitfahren) flach 21. Etappe 20. September Mantes-la-Jolie - Paris/Champs-Elysees (122,5 km) flach

Tour de France: Die 17. Etappe heute live im TV und Livestream sehen

Die gesamte Tour de France läuft frei empfangbar bei Eurosport und ARD. Eurosport zeigt alle Etappen live und exklusiv in voller Länge, ARD überträgt am Mittwoch ab 15.10 Uhr die ca. zwei letzten Stunden der Etappe. Beide Free-TV-Sender bieten ihre Übertragungen auch als Livestream an.

Hier entlang zum Eurosport-Livestream der 17. Etappe (kostenpflichtig)

Und hier zum ARD-Livestream

Tour de France: Die 17. Etappe heute im Liveticker verfolgen

Alternativ könnt Ihr alle Etappen der Tour de France auch im SPOX-Liveticker verfolgen.

Hier geht es zum heutigen Liveticker der 17. Etappe.

Tour de France: Die Gesamtwertung vor der 17. Etappe

Nach den vorzeitigen Problemen von Emanuel Buchmann vom Team Bora-hansgrohe ist aktuell kein Deutscher in den Top 10 der Gesamtwertung vertreten. Den Gesamtsieg könnten zwei Slowenen unter sich ausmachen.