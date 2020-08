Tour de France 2020: Die erste Etappe heute im Liveticker

Mit knapp zweimonatiger Verspätung ist es heute so weit: Die 107. Ausgabe der Tour de France startet. Die erste Etappe könnt Ihr hier bei SPOX im Liveticker verfolgen.

Tour de France: Die erste Etappe heute im Liveticker

Vor Beginn:

Die Favoriten auf den heutigen Tagessieg sind neben Peter Sagan vor allem Wout van Aert, Caleb Ewan, Elia Viviani und Alexander Kristoff.

Vor Beginn:

Bereits zum 37. Mal ist Nizza ein Etappenort der Großen Schleife. 1981 fand zuletzt eine Eröffnungsetappe in der Stadt stand. Damals gewann Radsport-Legende Bernard Hinault den Prolog und legte den Grundstein für seinen dritten von fünf Gesamtsiegen.

Vor Beginn:

Die Entscheidung über den ersten Träger des Gelben Trikots sollte trotz der zwei Bergkategorien dennoch in einem Massensprint fallen. Dabei wird wohl kaum ein deutscher Sprinter um Alt-Star Andre Greipel Chancen auf den Sieg haben.

Vor Beginn:

Die Tour beginnt heute ihre 107. Ausgabe in Nizza. Anders als in manchen Jahren zuvor wird es zu Anfang kein Zeitfahren geben. Gleich zwei Berge der 3. Kategorie stehen heute auf dem Programm. Mit 156 km ist der Kurs mit Start und Ziel in Nizza aber kurz.

Vor Beginn:

Herzlich willkommen zum Liveticker. Der Startschuss zur Eröffnungsetappe erfolgt um 14.15 Uhr.

© imago images / Sirotti

Tour de France: Die erste Etappe heute im TV und Livestream sehen

Die diesjährige Tour wird sowohl von der ARD als auch Eurosport übertragen. Neben der klassischen TV-Übertragung haben beide Anbieter für Euch auch einen Livestream im Angebot.

Tour de France 2020: Alle Etappen im Überblick

Bereits morgen geht es für die Fahrer ins Gebirge.