Kollision mit Postauto: Doppel-Olympiasieger im Krankenhaus

Er hat uns bereits eine Nachricht geschickt, also hoffen wir, dass alles in Ordnung ist", sagte der Vater des 24-jährigen Belgiers der Tageszeitung Het Nieuwsblad. Der Unfall ereignete sich in der Kleinstadt Gooik nordwestlich der Metropole Brüssel.

Evenepoel habe der Schwingtür des Fahrzeuges nicht mehr ausweichen können, erklärte Patrick Evenepoel. Nach dem Vorfall soll der Radprofi vom Team Soudal Quick-Step, in Paris Goldmedaillengewinner im Straßenrennen und Einzelzeitfahren, laut Medienberichten bei vollem Bewusstsein gewesen sein. Auf Fotos von der Unfallstelle ist zu sehen, dass das Oberrohr seines goldfarbenen Rennrads durchgebrochen ist.

Er klage über "Schmerzen in der Schulter und einer Hand", sagte Evenepoels Teamchef Patrick Lefevere dem Fernsehsender Sporza, die Ärzte müssten sich "darum kümmern. Solche Unfälle passieren leider fünfmal am Tag, die Leute passen nicht auf und öffnen ihre Türen." Es sei aber gut, dass nur das Fahrrad zerbrochen sei, "und nicht sein Arm".

Evenepoel hatte am vergangenen Wochenende den Grand Prix der Formel 1 in Katar besucht und war danach ins Training zurückgekehrt. Ins Renngeschehen will der dreimalige Weltmeister Anfang Februar einsteigen.