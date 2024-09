Ultimativer Ritterschlag vom "Radsport-GOAT": Tadej Pogacar "steht über mir"

Die belgische Rad-Ikone Eddy Merckx hat Weltmeister Tadej Pogacar nach dessen 100-km-Flucht ins Regenbogentrikot in den höchsten Tönen gelobt und in den Kreis der Legenden seines Sports aufgenommen. "Es ist offensichtlich, dass er jetzt über mir steht. Es gibt keinen Zweifel mehr", sagte Merckx der L'Equipe.

Pogacars Erfolg am Sonntag in Zürich sei ein "unglaubliches Ereignis in der Geschichte des Radsports" gewesen: "Was er hier geleistet hat, ist unvorstellbar. Wir werden uns noch sehr lange an ihn erinnern."