Tour de France 2024, Radsport: Wo läuft die 16. Etappe heute live im Free-TV und Livestream?

Nach dem gestrigen zweiten und letzten Ruhetag startet bei der Tour de France am heutigen Dienstag, den 16. Juli, mit der 16. Etappe das letzte Drittel der Tour. Die Flachetappe beginnt in Gruissan und endet 188,6 Kilometer später im Ziel in Nimes. Die Etappe geht um 13.30 Uhr los.

