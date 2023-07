Am heutigen Samstag steht bei der Tour de France 2023 die 8. Etappe an. Alle Informationen zu der Übertragung der Frankreich-Rundfahrt und wo Ihr die Etappe heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier bei SPOX.

Die erste Woche haben die Radprofis bei der Tour de France 2023 absolviert. Am heutigen Samstag, den 8. Juli, steht bei der Frankreich-Rundfahrt die 8. Etappe auf dem Programm. Der Start der heutigen Etappe erfolgt in Libourne. Nach 201 Kilometern liegt das Ziel für die Radprofis in Limoges.

Bei der Tour de France 2023 steht heute den Radfahrern die zweitlängste Etappe der Rundfahrt bevor. Und auch bei der Etappe von Libourne nach Limoges dürften vor allem die Sprinter um den Tagessieg kämpfen, die 201 Kilometer durch die Dordogne verlaufen größtenteils flach. Bei der gestrigen Etappe krönte sich erneut Jasper Philipsen im Sprint zum Sieger. Wer kann sich heute den Tagessieg sichern?

In der Gesamtwertung führt weiterhin Jonas Vingegaard vor Tadej Pogacar und Jai Hindley. Vingegaard sicherte sich am vergangenen Donnerstag das Gelbe Trikot. Die Führung in der Gesamtwertung dürfte der Jumbo-Visma-Fahrer auch bei der heutigen Flachetappe nicht abgeben.

Tour de France 2023 heute live, Übertragung: 8. Etappe im TV, Livestream und Liveticker - Die Infos im Überblick

© getty Jonas Vingegaard übernahm nach der 6. Etappe das Gelbe Trikot.

Tour de France 2023 heute live, Übertragung: 8. Etappe im TV und Livestream

Die heutige 8. Etappe der Tour de France zeigt erneut Eurosport live und in voller Länge im Free-TV. Um 12.15 Uhr startet der Sportsender auf Eurosport 1 mit der Übertragung des Spektakels. Im kostenpflichtigen Livestream zeigt Eurosport die 8. Tour-Etappe zudem auf discovery+.

Im Free-TV beginnt die ARD heute um 14.30 Uhr mit der Übertragung der 8. Etappe der Tour de France. Der öffentlich-rechtliche Sender zeigt die Frankreich-Rundfahrt alternativ im kostenlosen Livestream ab 13.00 Uhr. Den Livestream der ARD findet Ihr auf sportschau.de und in der ARD-Mediathek.

Auch DAZN zeigt die 8. Etappe der Tour de France live und vollumfänglich im Livestream. Auf DAZN seht Ihr ab 12.15 Uhr die Übertragung von Eurosport. Neben der Tour de France, überträgt DAZN auch die Champions League, die Freitags- und Sonntagsspiele der Bundesliga, die Serie A, die Ligue 1, die Primera Division, die NFL, die NBA, Tennis, Boxen und noch vieles mehr. Bei dem Streamingdienst habt Ihr mit DAZN Unlimited, DAZN Standard und DAZN World die Wahl zwischen drei Abo-Modellen zu wählen. Alle Infos dazu findet Ihr hier. Die Tour de France könnt Ihr mit den Abo-Paketen DAZN Unlimited oder DAZN World live verfolgen.

© getty Sprinter Jasper Philipsen gehört heute zu den Favoriten auf den Tagessieg.

Tour de France 2023 heute live, Übertragung: 8. Etappe im Liveticker

SPOX verfolgt heute für Euch die 8. Etappe der Tour de France in einem ausführlichen Liveticker. Bei uns verpasst Ihr keine Sekunde des Radrennens. Hier geht es zum Liveticker von SPOX.

