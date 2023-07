Tour de Femmes 2023, Zeitplan: Datum, Termine, Etappen, Übertragung im TV und Livestream

Die Tour de France Femmes steht vor der Tür. Zeitplan, Datum, Termine, Etappen, Übertragung im TV und Livestream - hier bei SPOX erfahrt Ihr alles, was Ihr zur Tour de France der Frauen wissen müsst.

Der Monat Juli steht im Zeichen von Radsport. Nicht nur bestreiten die Männer die Tour de France, später im Monat sind auch die Frauen an der Reihe. Für sie geht es in der zweiten Ausgabe der Tour de France Femmes ebenfalls um den Gesamtsieg.

Tour de Femmes 2023, Zeitplan: Datum, Termine, Etappen

Die Tour de France der Männer wird am 23. Juli offiziell beendet, danach schwenkt der Fokus direkt auf die Tour de France Femmes über. Am selben Tag sind die weiblichen Radprofis dann nämlich zum ersten Mal für die Frankreich-Rundfahrt 2023 im Einsatz. Die erste Etappe ist eine flache und steigt am 23. Juli in Clermont-Ferrand. Dabei gilt es rund 124 Kilometer zu absolvieren.

© getty Die Tour de France Femmes startet am 23. Juli.

Anders als die männliche Version ist die Tour de France Femmes um einiges kürzer. Die Frauen fahren nämlich nur acht anstelle von 21 Etappen. Zudem sind die einzelnen Etappen kürzer. Nachdem es also nur acht Etappen zu absolvieren gibt, bekommen die Frauen auch keinen Ruhetag.

Die Tour besteht aus vier flachen und drei hügeligen Etappen sowie einem Einzelzeitfahren, der im Rahmen des achten Abschnitts am 30. Juli zum Abschluss bestritten wird. Von Tourbeginn bis -ende überqueren die Radfahrerinnen 956 Kilometer durch drei Regionen, elf Départements und zwei Gebirgsketten (Zentralmassiv und Pyrenäen).

Tour de France 2023, Zeitplan: Die Etappen im Überblick

Etappe Datum Start - Ziel Länge (km) 1. Etappe 23. Juli Clermont-Ferrand - Clermont-Ferrand 124 2. Etappe 24. Juli Clermont-Ferrand - Mauriac 148 3. Etappe 25. Juli Collonges-la-Rouge - Montignac-Lascaux 147 4. Etappe 26. Juli Cahors - Rodez 177 5. Etappe 27. Juli Onet-le-Château - Albi 126 6. Etappe 28. Juli Albi - Blagnac 122 7. Etappe 29. Juli Lannemezan - Col du Tourmalet 90 8. Etappe 30. Juli Pau - Pau 22

Tour de Femmes 2023, Zeitplan: Übertragung im TV und Livestream

Die Tour der France der Männer ist im Free-TV in der ARD und bei Eurosport zu sehen. Für die Tour de Femmes dagegen müsst Ihr Euch wohl oder übel anderweitig umschauen. Was dies betrifft, steht Euch eine bestimmte Option zur Verfügung: das Global Cycling Network+ (GCN+).

GCN+ ist für die Übertragung der wichtigsten Radrennen verantwortlich und verlangt für den Zugang ein Abonnement in Höhe von 6,99 Euro pro Monat oder 39,99 Euro pro Jahr.

Tour de Femmes: Die Siegerin im vergangenen Jahr

Die erste Tour de France Femme gewann im vergangenen Jahr die Niederländerin Annemiek van Vleuten. Sie setzte sich am Ende nach acht Rennen mit einem Vorsprung von 3:48 Minuten vor Landsfrau Demi Vollering und der Polin Katarzyna Niewiadoma durch.