Nach Tod von Mäder: Däne Mattias Skjelmose gewinnt Tour de Suisse

Der dänische Radprofi Mattias Skjelmose hat die vom Tod des Schweizers Gino Mäder überschattete 86. Tour de Suisse gewonnen. Der 22-Jährige vom Team Trek-Segafredo verteidigte im finalen Einzelzeitfahren über 25,7 km seine Führung in der Gesamtwertung.

Sein Vorsprung auf den spanischen Verfolger Juan Ayuso (UAE Team Emirates), der die Etappe gewann, betrug am Ende neun Sekunden. Maximilian Schachmann (Bora-hansgrohe) wurde als 14. bester Deutscher im Gesamtklassement.

Das abschließende Rennen von St. Gallen nach Abtwil fand nur wenige Kilometer von Mäders Geburtsort Flawil statt. Mäder war am Donnerstag in einer Abfahrt in Richtung Ziel von der Straße abgekommen und in eine Schlucht gestürzt. Er erlag im Krankenhaus seinen Verletzungen. Drei Teams, darunter Mäders Equipe Bahrain Victorious, sowie mehrere Fahrer aus anderen Mannschaften verließen daraufhin die Schweiz-Rundfahrt.

Am Samstag hatte das Peloton die vorletzte Etappe neutralisiert. Bis 25 km vor Schluss, wo bereits die Zeit für die Gesamtwertung genommen wurde, fuhr das Feld geschlossen. Dann aber setzte Weltmeister Remco Evenepoel den entscheidenden Angriff. Der Belgier sicherte sich den Tagessieg und widmete ihn dem verstorbenen Mäder. Zuvor war bereits die sechste Etappe am Freitag zu einer "Gedenkfahrt" für Mäder über 20 km umfunktioniert worden.