Rad-WM, Übertragung: Einzelzeitfahren der Männer und Frauen heute live im TV und Livestream

Die Straßenrad-Weltmeisterschaften im australischen Wollongong starten in der heutigen Nacht von Samstag auf Sonntag mit den Einzelzeitfahren der Männer und Frauen. Wo Ihr das Spektakel heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt und alle weiteren Informationen zu der Übertragung der beiden Wettbewerbe, erfahrt Ihr hier.

Die Rad-WM 2022 findet in der australischen Stadt Wollongong statt. Aufgrund der Zeitverschiebung werden die Straßenrad-Wettbewerbe in diesem Jahr am frühen morgen deutscher Zeit ausgetragen. Die Rad-WM beginnt in der heutigen Nacht von Samstag auf Sonntag mit dem Einzelzeitfahren der Frauen. Am frühen Sonntag, den 18. September, um 1.35 Uhr beginnt das Rennen. Einige Stunden später, um 5.40 Uhr, gehen die Männer beim Einzelzeitfahren an den Start.

Bei der diesjährigen Rad-WM kommt es zu einer Premiere. Zum ersten Mal finden die Einzelzeitfahren der Männer und Frauen auf der gleichen Strecke statt. Am Sonntag müssen die Sportlerinnen und Sportler beim Einzelzeitfahren eine Strecke von insgesamt 34,2 Kilometern zurücklegen. Der Streckenverlauf in Wollongong sieht zwei kurze, aber knackige Anstiege nach 6,5 und 24 Kilometern vor. Können hier die Favoritinnen und Favoriten einen entscheidenden Vorteil herausfahren?

Apropros Favoriten: Bei den Männern ist das am Sonntag zum einen der Italiener Flippo Ganna. Der Radprofi vom Team Ineos Grenadiers geht als Titelverteidiger in das Einzelzeitfahren. Neben ihm sind die Augen heute aber auch auf Allrounder Wout van Aert oder Vuelta-Sieger Remco Evanepoel gerichtet. Bei den Frauen ist die haushohe Favoritin die Niederländerin Annemiek van Vleuten. Sie zeigte sich in diesem Jahr nahezu unschlagbar. Sie gewann in diesem Jahr den Giro d'Italia, die Tour de France und die Vuelta. Bei Weltmeisterschaften holte sie im Einzelzeitfahren schon fünf Medaillen.

Im BDR-Kader der Männer fehlen bei der Rad-WM feste Größen wie Nils Politt, Maximilian Schachmann oder Lennard Kämna, Niklas Arndt ist der Routinier des Teams. Das Frauen-Team führt dagegen Liane Lippert an. Wie schlagen sich die Deutschen heute bei den Einzelzeitfahren?

Rad-WM, Übertragung: Einzelzeitfahren der Männer und Frauen heute live im TV und Livestream - Der WM-Zeitplan

Datum Uhrzeit (MESZ) Disziplin Frauen/Männer So., 18. September 1.35 Uhr Einzelzeitfahren Frauen So., 18. September 5.40 Uhr Einzelzeitfahren Männer Mi., 21. September 6.20 Uhr Staffel Mixed So., 25. September 2.15 Uhr Straßenrennen Männer So., 25. September 4.25 Uhr Straßenrennen Frauen

Rad-WM, Übertragung: Einzelzeitfahren der Männer und Frauen heute live im TV und Livestream

Eurosport zeigt sich am Sonntag für die Übertragung der WM-Einzelzeitfahren der Männer und Frauen im Free-TV zuständig. Es bieten Euch zudem einige Möglichkeiten die Rad-WM-Wettbewerbe im Livestream zu sehen, beispielweise auf DAZN.

Rad-WM, Übertragung: Einzelzeitfahren der Männer und Frauen heute live im TV und Livestream - Die Übertragung im TV

Im Free-TV zeigt Eurosport am Sonntag das Einzelzeitfahren der Frauen ab 1.30 Uhr live und in voller Länge. Um 1.35 beginnt das Spektakel in Australien.

Das Einzelzeitfahren der Männer seht Ihr bei Eurosport am frühen Sonntagmorgen ab 5.30 Uhr. Zehn Minuten später steht bei dem WM-Zeitfahren der erste Fahrer am Start.

Rad-WM, Übertragung: Einzelzeitfahren der Männer und Frauen heute live im TV und Livestream - Die Übertragung im Livestream

Eurosport bietet Euch mit dem Eurosport Player auch die Möglichkeit die WM-Einzelzeitfahren live und vollumfänglich im Livestream zu sehen. Den Eurosport Player könnt Ihr kostenpflichtig abonnieren.

Auf die Übertragung von Eurosport könnt Ihr ebenfalls als DAZN-Kunden zugreifen. Im Livestream auf DAZN könnt Ihr heute also auch die WM-Einzelzeitfahren der Männer und Frauen live und in voller Länge verfolgen.

Rad-WM 2022: Das deutsche Team

Elite Männer:

Name Team Nikias Arndt Team DSM Nico Denz Team DSM Miguel Heidemann B&B Hotels-KTM Jonas Koch Bora-hansgrohe Jannik Steimle Quick Step Alpha Vinyl Team Georg Zimmermann Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux

Elite Frauen: