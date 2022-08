Vuelta a Espana 2022: Datum, Termine, Strecke, Etappen, Übertragung im TV und Livestream

Die Vuelta a Espana 2022 steht an. Datum, Termine, Strecke, Etappen, Übertragung im TV und Livestream: SPOX liefert die grundlegenden Informationen zur Spanien-Tour.

Für die besten Radfahrer der Welt steht mit der Vuelta a Espana der nächste Höhepunkt des Jahres bevor. Nach dem Giro d'Italia (6. Mai bis 29. Mai) und der Tour de France (1. Juli bis 24. Juli) ist die Rundfahrt durch Spanien das dritte große Mehretappenrennen in 2022.

SPOX informiert Euch im Folgenden über den terminlichen Zeitplan mit allen Terminen sowie über die jeweiligen Etappen und deren Strecken. Zudem gibt es die Aufklärung, wo die Vuelta a Espana im TV und Livestream übertragen wird.

Vuelta a Espana 2022: Datum, Termine, Strecke, Etappen

Der Startschuss zur Vuelta a Espana fällt am Freitag, den 19. August, bestritten wird sie dann bis zum Sonntag, den 11. September. Los geht es im niederländischen Breda mit einem Teamzeitfahren über 23,3 Kilometer.

Nach insgesamt drei Tagen in den Niederlanden mit zwei Etappen erfolgt am 22. August der Transfer nach Vitoria-Gasteiz im Norden Spaniens, ehe es auf der iberischen Halbinsel pausenlos bis zum Ende der Tour, die zum 77. Mal in der Historie stattfindet, weitergeht. Das Ziel ist die Hauptstadt Madrid, 21 Etappen stehen nach dem Teamzeitfahren an.

© getty In der zweiten August- und der ersten September-Hälfte findet die Vuelta a Espana statt.

Drei Ruhetage werden den Profis und Teams eingeräumt, neben dem Transfertag sind das der 29. August und der 5. September, alles jeweils Montage. Unter dem Strich werden die Athleten stolze 3.280 Kilometer und acht Bergankünfte hinter sich lassen.

Etappe Datum Ort Streckenlänge Terrain 1. Etappe 19. August Utrecht - Utrecht 23,3 km 2. Etappe 20. August s'-Hertogenbosch - Utrecht 175,1 km Flach 3. Etappe 21. August Breda - Breda 193,5 km Flach 1. Ruhetag 22. August Transfer nach Vitoria-Gasteiz 4. Etappe 23. August Vitoria-Gasteiz - Laguardia 153,5 km Hügelig 5. Etappe 24. August Irun - Bilbao 187,2 km Hügelig 6. Etappe 25. August Bilbao - Pico Jano 181,2 km Berg 7. Etappe 26. August Camargo - Cistierna 190 km Hügelig 8. Etappe 27. August La Pola Llaviana - Yernes y Tameza 153,4 km Berg 9. Etappe 28 August Villaviciosa - Les Praeres 171,4 km Berg 2. Ruhetag 29. August Elche 10. Etappe 30. August Elche - Alicante 30,9 km 11. Etappe 31. August El Pozo - Cabo de Gata 191,2 km Flach 12. Etappe 1. September Salobreña - Peñas Blancas 192,7 km Berg 13. Etappe 2. September Ronda - Montilla 168,4 km Flach 14. Etappe 3. September Montoro - Sierra de la Pandera 160,3 km Berg 15. Etappe 4. September Martos - Sierra Nevada 149,6 km Berg 3. Ruhetag 5. September Sanlúcar de Barrameda 16. Etappe 6. September Sanlúcar de Barrameda - Tomares 189,4 km Flach 17. Etappe 7. September Aracena - Calera de León 162,3 km Hügelig 18. Etappe 8. September Trujillo - Piornal 192 km Berg 19. Etappe 9. September Talavera de la Reina - Talavera de la Reina 138,8 km Hügelig 20. Etappe 10. September Moralzarzal - Puerto de Navacerrada 181 km Berg 21. Etappe 11. September Las Rozas de Madrid - Madrid 96,7 km Flach

Vuelta a Espana 2022: Übertragung im TV und Livestream

Gute Nachricht: La Vuelta wird es in Deutschland live im TV und Livestream zu sehen geben. Eurosport nimmt sich der Übertragung nämlich an, hält noch bis 2025 die Rechte an der Rad-Tour und sendet dabei hauptsächlich im Free-TV auf Eurosport 1.

Nicht gratis ist dagegen der Livestream von Eurosport, auch wenn es sich hierbei ja um einen frei empfangbaren TV-Sender handelt. Wer von einem mobilen Endgerät aus über Eurosport nichts verpassen möchte, benötigt ein Abonnement bei dem kostenpflichtigen Eurosport Player. Hier gibt es dazu mehr Informationen.

Falls Ihr jedoch DAZN-Kunden sein, könnt Ihr Streams aus dem Eurosport Player ohne Zusatzkosten auch bei dem Streamingdienst öffnen. DAZN kooperiert nämlich mit Eurosport und hat daher sowohl Eurosport 1 als auch Eurosport 2 ebenso bei sich auf der Plattform.

Für 29,99 Euro monatlich im Monatsabo oder 24,99 monatlich im Jahresabo könnt Ihr das Angebot von DAZN wahrnehmen. Darüber hinaus überträgt GCN, das Global Cycling Network, die Tour de France komplett ohne Werbeunterbrechungen. Kosten in Höhe von 6,99 Euro pro Monat werden dafür jedoch fällig.

