Radsport - Straßenrad-EM 2022: Datum, Termine, Zeitplan, Disziplinen, Übertragung im TV und Livestream

Im Rahmen der European Championships 2022 in München werden auch die Wettbewerbe der Straßenrad-EM ausgetragen. Alle Informationen zu den Radsport-Wettbewerben und wo die Straßenrad-EM 2022 live im TV und Livestream übertragen wird, erfahrt Ihr hier bei SPOX.

Jetzt DAZN-Abo sicher und die Straßenrad-EM 2022 live erleben!

Vom 11. bis zum 21. August finden in München die European Championships statt. Bei diesem Wettbewerb werden in diesem Jahr auch die Wettkämpfe bei der Straßenrad-EM ausgetragen. Rund 300 Athletinnen und Athleten kämpfen in vier Entscheidungen um die Medaillen.

Radsport - Straßenrad-EM 2022: Datum, Termine, Zeitplan, Disziplinen

Bei der Straßenrad-EM 2022 werden in insgesamt vier Wettkämpfen Gold, Silber und Bronze vergeben. Bei den Frauen und Männern findet das Einzelzeitfahren am Mittwoch, den 17. August, statt. Die Frauen starten das Rennen an diesem Tag um 14.00 Uhr in Fürstenfeldbruck, die Männer um 17.30 Uhr.

Die erste Entscheidung bei der Straßenrad-EM steht am Sonntag, den 14. August, auf dem Programm. Dort beginnt für die Männer ab 10.15 Uhr Uhr das Straßenradrennen in Murnau am Staffelsee. Das Straßenradrennen der Frauen findet am letzten Wettkampftag der European Championships am Sonntag, den 21. August, statt. Die Radfahrerinnen beginnen ihren Kampf um die Medaillen um 11:15 Uhr in Landsberg am Lech.

© getty Nils Politt wurde vom BDR für die Straßenrad-EM nominiert.

Das deutsche BDR-Team wird von Liane Lippert und Bahnrad-Olympiasiegerin Lisa Brennauer angeführt. Für das Einzelzeitfahren sind ebenfalls Brennauer und Lisa Klein eingeteilt. Bei den BDR-Männern führen die Sprinter Pascal Achermann und Phil Bauhaus das Aufgebot an. Mit dabei sind zudem die Klassiker-Spezialisten Nils Politt und John Degenkolb. Für die Medaillen im Einzelzeitfahren sollen Max Walscheid und Miguel Heidemann sorgen.

Radsport - Straßenrad-EM 2022: Datum, Termine, Zeitplan, Disziplinen im Überblick

Datum Start Disziplin Entscheidung 14. August 10.15 Uhr Straßenradrennen Männer 17. August 14.00 Uhr Einzelzeitfahren Frauen 17. August 17.30 Uhr Einzelzeitfahren Männer 21. August 11.15 Uhr Straßenradrennen Frauen

Radsport - Straßenrad-EM 2022: Übertragung im TV und Livestream

Die Wettkämpfe der Straßenrad-EM 2022 könnt Ihr live im Free-TV verfolgen. Es bieten sich Euch darüber hinaus einige Optionen die Entscheidungen live zu erleben.

Radsport - Straßenrad-EM 2022: Übertragung im TV und Livestream - Die Übertragung im TV

Im Free-TV seht Ihr alle Entscheidungen der Straßenrad-EM 2022 live auf Eurosport. Am 14. August beginnt der Sportsender seine Übertragung des Straßenradrennens der Männer um 10.15 Uhr. Ab 14 Uhr seht Ihr am 17. August die Einzelzeitfahren live und in voller Länge auf Eurosport. Das Straßenradrennen der Frauen zeigt der Sender am 21. August nach dem Start der Vuelta-Etappe.

Die ARD und das ZDF zeigen die Straßenrad-EM 2022 ebenfalls im Free-TV. Neben den Wettkämpfen im Radsport zeigen die Sender jedoch auch die weiteren Wettkämpfe der European Championships, die Entscheidungen der Straßenrad-EM seht Ihr am 14. August in der ARD und am 17. und 21. August im ZDF somit in Ausschnitten.

Radsport - Straßenrad-EM 2022: Übertragung im TV und Livestream - Die Übertragung im Livestream

Live und in voller Länge könnt Ihr die Entscheidungen bei der Straßenrad-EM in den kostenlosen Livestreams der ARD und des ZDFs sehen. Diese findet Ihr in den Mediatheken der Sender oder auf sportschau.de und zdf.de.

Mit dem kostenpflichtigen Eurosport Player habt Ihr ebenfalls die Optionen die Wettkämpfe im Livestream zu verfolgen. Um den Eurosport Player nutzen zu können, benötigt Ihr ein Abo bei Eurosport.

Ein Abonnement bei DAZN ermöglicht es Euch ebenfalls die Medaillenentscheidungen bei der Straßenrad-EM im Livestream zu sehen. DAZN und Eurosport sind eine Kooperation eingegangen, die es Euch ermöglicht, Livestreams der Kanäle Europsport 1 und Eurosport 2 als DAZN-Kunden zu sehen. Ein Abo kostet bei DAZN 29,99 Euro im Monat oder 299,88 Euro im Jahr. Neben der Straßenrad-EM könnt Ihr auf DAZN auch die Freitags-und Sonntagsspiele der Bundesliga, die Champions League, die Serie A, die Ligue 1, die Primera Division, die NBA, die NFL, Tennis, Boxen und noch viele weitere Sporthighlights sehen.

Radsport - Straßenrad-EM 2022: Übertragung im TV und Livestream - WEITERE INFORMATIONEN ZU DAZN

European Championships 2022: Die Wettkämpfe im Überblick

Die European Championships 2022 werden in diesem Jahr vom 11. bis zum 21. August in München ausgetragen. In 12 Disziplinen gehen über 4700 Athletinnen und Athleten in über 176 Wettkämpfen an den Start.