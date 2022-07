Die Tour de France biegt auf die Zielgerade ein! Heute wird bereits die 19. von insgesamt 21 Etappen ausgetragen. Das gesamte Rennen könnt Ihr hier im Liveticker von SPOX verfolgen.

Tour de France: 19. Etappe Gruppe Zeit/Abstand Spitzengruppe noch 96 km Peloton (u.a. J. Vingegaard) +0:56

Tour de France: 19. Etappe JETZT im Liveticker

Pedersen mit Mühe: Auf dem aktuell hügeligen Terrain kämpft Mads Pedersen am Ende des Feldes. Der Weltmeister von 2019 müht sich, sitzt unruhig und mit wankendem Oberkörper auf dem Rad. Wie viele Körner werden da noch für ein eventuelles Sprintfinale übriges sein?

Dank an die Ausreißer: Immerhin haben wir die Gruppe dort vorn, sonst würde vollends Langeweile ausbrechen. Von daher gehört den Hasardeuren unser Dank. Und vielleicht wird ja einer von ihnen am Ende mit der Roten Startnummer belohnt.

Vier gegen alle: Mikkel Honore (Quick-Step), Quinn Simmons (Trek - Segafredo), Taco van der Hoorn (Intermarche - Wanty Gobert) und Matej Mohoric (Bahrain Victorious) rackern sich weiter eine Minute für dem Feld ab. Und alle wissen, sie tun das letztlich vergeblich. Alles deutet heute auf eine Massenankunft hin.

Bergtrikot mit 75 Punkten: In der vergangenen Tagen hat Simon Geschke mal nachgezählt, wie viele rote Punkte auf dem Bergtrikot zu finden sind, ist dabei auf 75 gekommen. Diese Zahl erreicht der führende Jonas Vingegaard im Klassement nicht einmal (72). Selten ging diese Wertung bei der Tour derart billig weg. Es geht bis auf die 1960er Jahre zurück, als der Trikotgewinner mal weniger Zähler sammelte, was natürlich immer auch von der jeweiligen Punktevergabe und insgesamt vom Profil der Tour abhängt.

Ausreißer ohne Politt: Derzeit wächst der Vorsprung der Ausreißer wieder an, liegt aktuell bei 45 Sekunden. Was wird Nils Politt jetzt wohl denken? Hat der deutsche Meister die Waffen zu früh gestreckt? Sonst wäre er hier vorn noch dabei. Andererseits hat sich erwiesen, dass die Gruppe das Ziel an der Spitze nicht erreichen wird. Von daher strampeln die vier verblieben Jungs letztlich ja doch vergebens.

Barthe wieder gestellt: Cyril Barthe kämpft vergeblich, schafft den Anschluss nach vorn einfach nicht. Als der 26-Jährige das erkennt, nimmt er die Beine hoch und verschwindet wieder in den Tiefen des Pelotons.

Barthe attackiert: Cyril Barthe greift aus dem Peloton an. Während sich einige Kollegen Verpflegungsbeutel reichen lassen, holt der Franzose ein paar Sekunden raus.

Abstand wächst wieder: Das verbliebene Quartett gewinnt nun wieder an Boden. Im Peloton sieht man natürlich noch lange nicht die Notwendigkeit, die Ausreißer zu stellen.

Politt lässt es gut sein: Während Nils Politt die Beine hoch nimmt, wehrt sich Mikkel Honore. Der Däne möchte sich nicht geschlagen geben. Drei seiner Begleiter fahren ein paar Meter dahinter. Das Hauptfeld hat die Jungs im Blick.

Flucht fast beendet: Im Hauptfeld halten die Sprinterteams die Geschwindigkeit zumindest so hoch, dass es für die Flüchtigen keine Chance auf Erfolg gibt. Das hat das Quintett längst bemerkt. So wird der Abstand immer kleiner. Ein Zusammenschluss steht unmittelbar bevor.

Lanterne Rouge: So geht unser Blick ganz ans Ende des Gesamtklassements. Dort ist Caleb Ewan zu finden. Nach dem Aus von Enric Mas bedeutet das Platz 139. Der Rückstand des Australiers zum Gelben Trikot ist mehr als fünfeinhalb Stunden groß. Die letztplatzierte Mannschaft im Teamklassement ist übrigens Quick-Step Alpha Vinyl mit satten zehneinhalb Stunden Rückstand.

Kleiner Abstand: Derzeit schmilzt der Vorsprung der Fluchtgruppe auf 40 Sekunden zusammen. Die Geschwindigkeit nimmt gerade etwas ab. Viel mehr tut sich aktuell nicht.

Fast 52 Stundenkilometer: In der ersten Rennstunde haben die Profis 51,8 Kilometer zurückgelegt. Damit liegen wir weit vor dem schnellsten Schnitt der Marschtabelle, der auf eine Zielankunft um 17:16 Uhr abzielt.

Departement Gers: Übrigens führt die Etappe heute überwiegend in nordnordöstliche Richtung. Aktuell rollen die Fahrer durch das Departement Gers. Im weiteren Verlauf werden wir noch nach Tarn-et-Garonne kommen. Das Ziel liegt im Departement Lot.

Weiter zu wenig Vorsprung: Weiterhin pendelt der Vorsprung der Ausreißer zwischen einer und anderthalb Minuten. Das klingt nicht sonderlich vielversprechend. Im Peloton behält man die Kontrolle und wird die Gruppe unter diesen Umständen mühelos zurückholen können.

Philipsen hat Platz 2 im Blick: Sicherlich muss ein Radprofi in diesen Zeiten auch mal einen Schritt weiter denken. Angenommen einer der Trikotinhaber fällt noch wegen eines positiven Corona-Tests aus ... Es gibt zwar schönere Triumphe, als etwas auf diese Weise zu erben, aber natürlich muss die Wertung ja vergeben werden. Jasper Philipsen arbeitet daran, sich für den Fall der Fälle in Position zu bringen. In Sachen Grünes Trikot, welches Wout Van Aert eigentlich sicher hat, fehlen dem Alpecin-Profi noch 13 Zähler zum hier noch zweitplatzierten Tadej Pogacar.

Die weiteren Punkte: Aus dem Peloton holt sich Jasper Philipsen zehn Zähler - vor Wout Van Aert (9), Christopher Juul-Jensen (8), Guillaume Van Keirsbulck (7), Christopher Hamilton (6), Philippe Gilbert (5), Mathieu Burgaudeau (4), Nathan Van Hooydonck (3), Michael Storer (2) und Jonas Vingegaard (1).

Zwischensprint in Auch: Jetzt rollt die Fluchtgruppe an der Sprintwertung in Auch durch. Quinn Simmons holt sich die 20 Punkte und die 1.500 Euro für die Mannschaftskasse von Trek - Segafredo. Dahinter reihen sich Nils Politt (17 Punkte, 1.000 Euro), Taco van der Hoorn (15, 500), Mikkel Honore (13) und Matej Mohoric (11).

Noch vier Teams komplett: Nach dem heutigen Rückzug von Enric Mas sind es inzwischen 37 Radprofis, die das Rennen aus unterschiedlichen Gründen verlassen mussten. Wir haben noch vier Mannschaften, die alle acht Männer dabei haben: Ineos Grenadiers, Groupama - FDJ, Intermarche - Wanty - Gobert Materiaux und B&B Hostels - KTM. Lediglich drei Fahrer sind dem AG2R Citroën Team verblieben.

Weiter geht's! Nach ein paar Minuten ist die Straße wieder frei. Die Spitzengruppe rollt los. Jetzt muss das Hauptfeld noch einen Moment ausharren, bis in etwa der ursprüngliche Abstand wieder hergestellt ist. 1:20 Minuten sind das gewesen.

Rennen gestoppt: Wegen eines Protests wird den Radprofis die Weiterfahrt versperrt. Das Rennen muss gestoppt werden. Worum es de Aktivisten geht, lässt sich nicht feststellen.

Die weiteren Ausreißer: Übrigens sind die anderen drei Ausreißer jeweils zum ersten Mal bei der Tour dabei. Taco van der Hoorn kann immerhin auf einen Etappensieg beim Giro d'Italia 2021 verweisen. Mikkel Frølich Honore fehlen mit 25 Jahren noch die ganz großen Erfolge. Noch jünger ist Quinn Simmons (21). Der US-Amerikaner gewann kürzlich bei der Tour des Suisse das Bergtrikot.

Der Grüne Wout: Neben Vingegaard und Pogacar, die auf den schweren Etappen dominierten, zusammen fünf Etappensiege holten und das Gesamtklassement unter sich ausmachten, war Wout Van Aert der dritte große Protagonist dieser Tour. Der Belgier gewann zwei Etappen, fuhr vier Tage in Gelb, hat seit dem zweiten Tag das Grüne und erkämpfte dieses in überragender Manier. Sein Triumph in der Sprintwertung läuft auf einen historisch großen Vorsprung hinaus. 232 Punkte ist der derzeit groß. Und als wäre das nicht genug, war der Olympiazweite immer wieder auch als Helfer für den Teamkollegen Jonas Vingegaard im Einsatz. Den Vogel schoss der 27-Jährige gestern ab, erwies sich als maßgebender Gestalter der schweren Bergetappe - und das bis zu seinem sensationellen 3. Platz am Ende. Van Aert wäre dabei beinahe auch noch ins Textil des besten Kletterers gefahren. Das hat es in der Geschichte der Tour nur ein einziges Mal gegeben. Eddy Merckx vollbrachte dieses Kunststück 1969. Als Lohn für diese famose Leistung fährt der Belgier heute mit der Roten Startnummer.

Abstand hält sich in Grenzen: Richtig weit weg kommen die Ausreißer nicht. Etwas über eine Minute - viel mehr gönnt man dem Quintett nicht. Im Peloton wird für ein konstant hohes Tempo gesorgt, man behält alles unter Kontrolle.

Matej Mohoric: Zu nennen wäre natürlich auch Matej Mohoric. Der Slowene hat bereits zwei Etappen auf dem Konto - beide bei der letztjährigen Tour als Solist errungen. Und in dieser Saison gewann der 27-Jährige Mailand - San Remo. Auch bei Giro und Vuelta verbuchte Mohoric schon jeweils einen Tageserfolg.

Nils Politt: Mittlerweile bauen die Ausreißer auf gut eine Minute Guthaben. Und da sind ein paar starke Jungs dabei - prädestiniert für solch einen Ritt. Das wäre natürlich Nils Politt. Der deutsche Meister hat im vergangenen Jahr bereits eine Tour-Etappe aus einer Fluchtgruppe heraus gewonnen, war bereits bei der Deutschland-Tour erfolgreich - auch im Gesamtklassement. In diesem Jahr gewann der Mann von Bora - Hansgrohe Rund um Köln.

Keine Gefahr fürs Gesamtklassement: Bester im Gesamtklassement ist übrigens Nils Politt - mit mehr als drei Stunden Rückstand. In dieser Hinsicht also spricht nichts dagegen, die Gruppe gewähren zu lassen.

Alle zufrieden? Ganz offensichtlich haben sich alle sehr früh mit der Situation angefreundet. Die fünf Flüchtigen dürfen erst einmal fahren. Nun stellt sich die Frage, wie weit werden die von der Leine gelassen. Halten sich die Sprinterteams die Option offen, das Quintett wieder einfangen zu können?

Stabile Situation: Fürs Erste wächst der Vorsprung der Ausreißer an. 40 Sekunden sind das mittlerweile. Weitere Fahrer setzen erst einmal nicht nach, im Peloton baut man auf ein konstantes Tempo.

Maillot Jaune: Auf komfortable dreieinhalb Minuten hat Jonas Vingegaard sein Polster an der Spitze des Gesamtklassements gestern aufgestockt, nachdem der Däne zuvor zahlreiche Angriffe seines Widersachers Tadej Pogacar pariert hatte. Da brennt auch im Zeitfahren am Samstag nach menschlichem Ermessen nichts mehr an. Vingegaard muss nur noch heil und gesund in Paris ankommen. Übrigens ist zu allen anderen Entscheidungen auch das Podium bereits ausgemachte Sache. Dritter im Bunde ist Geraint Thomas, der gut drei Minuten Vorsprung auf den viertplatzierten David Gaudu aufweist und somit ebenfalls auf der sicheren Seite scheint.

Fünfergruppe: Inzwischen radeln fünf Männer vorn. Zu diesen gehört Nils Politt. An dessen Seite kurbeln Matej Mohoric, Quinn Simmons, Mikkel Honore und Taco van der Hoorn.

Erste Attacke: Nach entspannt dahin rollenden vier Kilometern kommt erstmals Bewegung rein. Drei Profis versuchen, Land zu gewinnen. Sicherlich werden gleich weitere Fahrer versuchen, Anschluss zu finden.

Geschke immer noch im Bergtrikot: Simon Geschke hatte das Bergtrikot ganz nah vor Augen, wäre der erste deutsche Gewinner gewesen. Doch sein bis dahin grandioser Kampf um die Punkte scheiterte gestern am Col d'Aubisque. Der 36-Jährige ging auf der Etappe leer aus, blieb aber zunächst im Bergklassement virtuell vorn. Erst am allerletzten Berg fing ihn Jonas Vingegaard um acht Punkte ab. Da der Däne aber in Gelb fährt, wird Geschke die zweifelhafte Ehre zuteil, das gepunktete Schmuckstück stellvertretend bis Paris tragen zu dürfen. In seiner Enttäuschung zeigte sich der Cofidis-Profi gestern wenig begeistert und äußerte gar keinen Bock drauf zu haben. Es sei das Schlimmste das Trikot jetzt weiter tragen zu müssen.

Scharfer Start: Jetzt gibt Tour-Direktor Christian Prudhomme das Rennen, die gelbe Flagge schwenkend, frei. Zunächst bleiben Attacken aus.

Ausfall: Auf einen weiteren Fahrer müssen wir heute verzichten. Enric Mas von Movistar ist nicht mehr am Start. Der Mallorquiner war Elfter im Gesamtklassement. Ihm wurde ein positiver Corona-Test zum Verhängnis.

Das Feld rollt: Soeben setzt sich das Peloton der 139 verbliebenen Fahrer in Bewegung. Gemächlich rollt man durch die Straßen von Castelnau-Magnoac. Die kleine Gemeinde im Süden Frankreichs ist erstmals Etappenort der Grande Boucle

Drei Tage noch: Ein Großteil der Radprofis wird es sicherlich begrüßen, dass nach den Strapazen auf den zurückliegenden knapp 3.000 Kilometern nicht mehr so viel auf dem Spiel steht. Genug Arbeit wartet an den kommenden drei Tagen dennoch auf die Pedaleure. Und natürlich möchte jetzt jeder auch unbedingt Paris erreichen und sich auf den Champs-Élysees von Hunderttausenden feiern lassen.

Alles entschieden: Spannung beziehen wir an den letzten Tourtagen nur noch aus dem Kampf um die Tagessiege, alles andere ist praktisch entschieden. Jonas Vingegaard verteidigte gestern mit dem Etappenerfolg dank der famosen Taktik und Leistung seines Teams Jumbo - Visma das Gelbe Trikot und wird sich das nicht mehr nehmen lassen. Das Bergtrikot kann dem Dänen zudem rechnerisch niemand mehr streitig machen. Das Grüne Leibchen ist Wout Van Aert bereits seit vorgestern sicher. In der Nachwuchswertung um das Weiße Trikot führt Tadej Pogacar mit fast 50 Minuten (!) Vorsprung. Und in der Mannschaftswertung baut Ineos Grenadiers auf ein Polster von weit mehr als einer halben Stunde. So bleiben neben den Etappensiegen als Anreiz nur noch die Roten Startnummern, die es täglich für den angriffslustigsten Fahrer gibt.

Profil: Natürlich wäre das heute etwas für die Sprinter, die wie auch am Sonntag nochmals zuschlagen könnten. Doch wie viel Energie haben die verbliebenen Fahrer von deren Teams nach den kräftezehrenden Tagen noch? Mit Sicherheit geht wieder eine Gruppe, die ja vielleicht sogar durchkommt. Die Zwischenwertungen - der Sprint nach gut 38 Kilometern in Auch sowie die zwei kleinen Bergwertungen auf dem letzten Drittel der heutigen Wegstrecke - sind allenfalls hinsichtlich der Geldprämien noch interessant. Die Punkte tun nichts mehr zur Sache.

Vor Beginn: Fortan geht es weitgehend flach dahin bis Paris - so auch heute auf den 188,3 Kilometern zwischen Castelnau-Magnoac und Cahors. Gegen 13:10 Uhr soll der scharfe Start erfolgen.

Vor Beginn: Nach beinahe drei Wochen Frankreich-Rundfahrt liegen die topografischen Schwierigkeiten hinter den Fahrern.

Vor Beginn: Herzlich willkommen zur 19. Etappe der Tour de France!

Tour de France: 19. Etappe heute im Liveticker - Übertragung im TV und Livestream

Mehrere Möglichkeiten werden heute geboten, um die 18. Etappe live zu verfolgen. Im Free-TV kümmern sich wie üblich Eurosport (ab 12.50 Uhr) und die ARD (ab 16.05 Uhr) um die Übertragung. Was die Übertragung im Livestream betrifft, sind Eurosport, die ARD mit dem Stream bei sportschau.de, und DAZN die richtigen Anlaufstellen.

Die Tour de France neigt sich dem Ende entgegen.

Tour de France: 19. Etappe heute im Liveticker - Gesamtwertung nach 18 Etappen

Platz Name Zeit/Abstand 1 Jonas Vingegaard 71:53:34 2 Tadej Pogačar +3:26 3 Geraint Thomas +8:00 4 David Gaudu +11:05 5 Nairo Quintana Rojas +13:35

