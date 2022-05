Beim Giro d'Italia steht am heutigen Donnerstag Etappe Nummer zwölf an. SPOX sagt Euch, wie sie sich live im TV und Livestream verfolgen lässt.

Die Hälfte ist bereits geschafft, nun machen die Rad-Profis beim Giro d'Italia das Dutzend voll. Am heutigen Donnerstag, den 19. Mai steht die zwölfte Etappe auf dem Programm, 21 werden insgesamt absolviert.

Diesmal geht es von Parma nach Genua. 204 Kilometer haben die Sportler dabei zurückzulegen, los geht es um 11.45 Uhr.

Giro d'Italia, Übertragung heute live: 12. Etappe im TV und Livestream

So wie schon jeder vorherige Etappe könnt Ihr auch die zwölfte heute live im TV und Livestream miterleben. Das dann auch im Free-TV, denn der Übertragung des Giro d'Italia nimmt sich komplett Eurosport an. Noch genauer: Einschalten müsst Ihr bei Eurosport 1, die Übertragung startet dort um 11.40 Uhr, ab dann seht Ihr das Rennen in voller Länge.

Verfolgen könnt Ihr die zwölfte Etappe bei Eurosport heute auch im Livestream - der allerdings kostenpflichtig ist. Zur Verfügung steht dafür einerseits der Eurosport Player. Einen Monatspass bekommt Ihr für 6,99 Euro. Alle Informationen zur Mitgliedschaft erhaltet Ihr hier in der Übersicht.

Mit DAZN gibt es dann noch eine weitere Livestream-Möglichkeit. Der Streamingdienst pflegt eine Kooperation mit Eurosport, bietet daher bei sich auf der Plattform sowohl Eurosport 1 als auch Eurosport 2 an.

So wie der Eurosport Player ist auch DAZN kostenpflichtig. Die Möglichkeiten einer Mitgliedschaft: Monatsabo (29,99 Euro) oder Jahresabo (274,99 Euro). Bei dem Streamingdienst seht Ihr live auch jede Menge Fußball (u.a. Bundesliga, Champions League, Primera Division, Serie A, Ligue 1), US-Sport (NBA, NFL), Tennis, Boxen, Handball, Motorsport, Wintersport, Darts, MMA, Rugby und noch mehr.

Giro d'Italia, Übertragung heute live: 12. Etappe im TV und Livestream - Infos im Überblick

Giro d'Italia - 11. Etappe: Dainese holt ersten italienischen Sieg

Radprofi Alberto Dainese hat beim 105. Giro für den ersten italienischen Etappensieg gesorgt. Der 24-Jährige vom Team DSM setzte sich auf der elften Etappe von Santarcangelo di Romagna nach Reggio Emilia nach 203 km im Massensprint vor dem Kolumbianer Fernando Gaviria (UAE Team Emirates) durch. Bester Deutscher wurde Phil Bauhaus (Bocholt/Bahrain-Victorious) mit Platz neun.

Der Spanier Juan Pedro Lopez vom Team Trek-Segafredo verteidigte erneut das Rosa Trikot des Gesamtführenden. Dahinter schob sich Richard Carapaz (Ecuador/Ineos Grenadiers) dank drei Sekunden Zeitbonus auf Platz zwei vor und liegt nur noch 12 Sekunden hinter Lopez. Emanuel Buchmann (Ravensburg/Bora-hansgrohe) ist mit einem Rückstand von 1:09 Minute und dem neunten Platz weiterhin der beste Deutsche im Gesamtklassement des Giro d'Italia.

Vortagessieger Biniam Girmay (Eritrea/Intermarche-Wanty-Gobert Materiaux) hatte nach seinem Missgeschick auf dem Podium nicht mehr an den Start gehen können. Der Eritreer hatte sich bei der Siegerehrung den Korken der Proseccoflasche versehentlich ins Gesicht geschossen.

Am Donnerstag steht ein 204 km langes Teilstück von Parma und Genua an. Dabei erwarten das Peloton zwei Bergwertungen der dritten und eine Bergwertung der zweiten Kategorie, ehe es flach ins Ziel ausläuft. Der Giro endet nach 3410 km am 29. Mai in Verona. (Quelle: SID)

