Weiter geht's mit dem Giro d'Italia, beim prestigeträchtigen Radwettbewerb steht heute die 9. Etappe auf dem Programm. Wann und wo das Ganze im TV und Livestream übertragen wird, erfahrt Ihr hier bei SPOX.

Mit DAZN könnt Ihr alle Etappen des Giro d'Italia live verfolgen!

Am heutigen Sonntag, den 15. Mai, steht beim Giro d'Italia die 9. Etappe an, und zum zweiten Mal in diesem Jahr wird es eine Bergankunft geben. Losgehen soll es um 11.50 Uhr, bis voraussichtlich 17.15 Uhr wird das Rennen andauern.

Direkt vom Start in Isernia wird es bergauf gehen, den zweiten Höhepunkt bildet der Passo di Lanciano, bei dem es 43 Kilometer vor dem Ziel fast so steil wird wie beim Schlussanstieg nach Blockhaus. Die letzten knapp 14 Kilometer haben es dann noch einmal richtig in sich mit einer durchschnittlichen Steigung von 8,4 % und einer maximalen Steigung von 14%.

Insgesamt haben die Fahrer auf den 189 Kilometern also einiges an Höhenmetern zurückzulegen, 5000 sind es an der Zahl. Im Anschluss steht für den morgigen Montag dann der zweite Ruhetag im Rennkalender.

© getty Beim Giro d'Italia findet heute die 9. Etappe statt.

Giro d'Italia, Übertragung heute live: 9. Etappe im TV und Livestream

Die Übertragungsrechte beim Giro sind in diesem Jahr bei jeder Etappe gleich verteilt, sowohl im TV als auch im Livestream könnt Ihr die Rennen sehen. Die Details findet Ihr hier.

Giro d'Italia, Übertragung heute live: 9. Etappe im Free-TV

Eure Option im Free-TV ist auch heute wieder Eurosport. Bereits um 11.25 Uhr könnt Ihr auf Eurosport 1 einschalten, bist zum Ende des Rennens werdet Ihr dort mit Bildern aus der Majella versorgt.

Giro d'Italia, Übertragung heute live: 9. Etappe im Livestream

Neben der TV-Übertragung hat Eurosport, wie man es gewohnt ist, auch einen Livestream im Angebot, dieser ist allerdings kostenpflichtig. Einen Monat lang könnt Ihr den Eurosport-Player gratis nutzen, im Anschluss werden 6,99 Euro monatlich fällig.

Anders sieht die Geschichte aus, wenn Ihr schon über ein DAZN-Abo verfügt. Dank einer Kooperation mit Eurosport hat der Streamingdienst nämlich die beiden Kanäle Eurosport 1 und Eurosport 2 mehrkostenfrei im Programm - und damit auch den Giro d'Italia.

Natürlich findet Ihr bei DAZN nicht nur Radsport, sondern auch eine Menge an Übertragungen aus dem Fußball, US-Sport (NBA, NFL), Handball, Tennis, Kampfsport, Darts oder Motorsport. Wenn Ihr Euch das Ganze sichern möchtet, könnt Ihr das hier für 29,99 Euro im Monat oder 274,99 Euro im Jahr tun.

Giro d'Italia, Übertragung heute live: 9. Etappe im TV und Livestream - WEITERE INFORMATIONEN ZU DAZN

Giro d'Italia, Übertragung heute live: 9. Etappe im TV und Livestream - Wichtigste Infos

Etappe: 9. Etappe des Giro d'Italia

9. Etappe des Giro d'Italia Start - Ziel: Isernia - Blockhaus

Isernia - Blockhaus Datum: 15. Mai 2022

15. Mai 2022 Start: 11:50 Uhr

11:50 Uhr Länge: 189 Kilometer

189 Kilometer Anzahl der Höhenmeter : 5000

: 5000 Übertragung im TV: Eurosport

Übertragung im Livestream: DAZN, Eurosport Player

Giro d'Italia 2022: Die Etappen im Überblick