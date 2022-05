Beim Giro d'Italia steht heute die achte Etappe an. Die wichtigsten Infos zum Rennabschnitt sowie wie Ihr diesen live im TV und Livestream verfolgen könnt, bekommt Ihr hier von SPOX geliefert.

Ein Drittel des diesjährigen Giro d'Italia steht bereits in den Geschichtsbüchern. Am heutigen Samstag, den 14. Mai, geht der Wettkampf weiter mit der achten Etappe. Heute steht eine hügelige Etappe an, die in Neapel (Italien) beginnt und dort auch endet. Los geht es um 13.40 Uhr. Insgesamt müssen rund 2.130 Höhenmeter absolviert werden, die Etappenlänge beträgt rund 149 Kilometer.

Der neutralisierte Start erfolgt auf dem Piazza del Plebiscito, richtig los geht es dann erst zwei Kilometer später auf der Höhe des Rotonda Diaz. Dort, wo der offizielle Start ist (Rotonda Diaz), ist dann später wieder auch das Ziel.

Aktuell Führender der Gesamtwertung ist der Spanier Juan Pedro López. Bei der gestrigen siebten Etappe triumphierte jedoch der Niederländer Koen Bouwman.

Giro d'Italia, Übertragung heute live: 8. Etappe im TV und Livestream

Was die Übertragung betrifft, hat sich im Vergleich zur gestrigen siebten Etappe nichts verändert.

Giro d'Italia, Übertragung heute live: 8. Etappe im Free-TV

Eurosport kümmert sich auch heute um die Übertragung im Free-TV. Bei Eurosport 1 werden ab 13.25 Uhr die Livebilder aus der süditalienischen Küstenstadt gezeigt.

Giro d'Italia, Übertragung heute live: 8. Etappe im Livestream

Darüber hinaus wird die Etappe auch im Livestream im Eurosport-Player übertragen. Obwohl die Übertragung im TV frei empfangbar ist, müsst Ihr etwas bezahlen, um den Eurosport-Player zu nutzen. Das dafür benötigte Abonnement kostet nach einem Gratis-Probemonat 6,99 Euro pro Monat.

Wer jedoch bereits ein DAZN-Abonnement besitzt, hat ebenfalls die Chance, den achten Abschnitt des diesjährigen Giro d'Italia zu verfolgen. Da der Streamingdienst gemeinsam mit Eurosport eine Kooperation eingegangen ist, sind beide Eurosportsender (Eurosport 1 und Eurosport 2) auf der Plattform von DAZN abrufbar. DAZN-Kunden können dadurch täglich ununterbrochen auf beide Sender zugreifen.

Mit einem Monatspreis in Höhe von 29,99 Euro und einem Jahrespreis in Höhe von 274,99 Euro ist das DAZN-Abo teurer als der Eurosport-Player, bietet dafür jedoch viel mehr an. Neben Radsport seht Ihr auch haufenweise Fußball (u.a. Champions League, Primera Division). Darüber hinaus zählen unter anderem auch folgende Sportarten zum Livestream-Angebot von DAZN: US-Sport (NBA und NFL), Tennis, Handball, Darts, Motorsport, WWE, UFC, Boxen.

Giro d'Italia, Übertragung heute live: 8. Etappe im TV und Livestream - Wichtigste Infos

