Die sechste Etappe beim Giro d'Italia steht an. Welche Strecke wird dabei zurückgelegt, wann geht es los und wo wird die Etappe heute live im TV und Livestream gezeigt? Hier gibt's die Antworten.

Nächste Herausforderung für die Rad-Profis beim Giro d'Italia: Am heutigen Donnerstag, den 12. Mai geht es für sie mit der sechsten von insgesamt 21 Etappen weiter. Diese führt die Fahrer von Palmi nach Scalea, was eine Strecke mit einer Länge von 192 Kilometern ausmacht. Los geht es um 12.50 Uhr.

Giro d'Italia, Übertragung heute live: 6. Etappe im TV und Livestream

Nichts verpassen werdet Ihr erneut dann, wenn Ihr im Free-TV oder kostenpflichtigen Livestream einschaltet. Es gibt die eine oder andere Möglichkeit, wie Ihr live dabei sein könnt. Zum einen wäre da Eurosport, das den Giro d'Italia auch heute auf Eurosport 1 ausstrahlt. Übertragungsstart ist dort um 12.25 Uhr.

Das TV-Programm von Eurosport 1 könnt Ihr dann auch per Livestream abrufen, dieser ist allerdings nicht gratis - trotz der Ausstrahlung im frei empfangbaren Fernsehen. Eurosport bietet den Eurosport Player als Streaming-Plattform an, ein Monatsabo kostet dabei 6,99 Euro. Alle Infos dazu erhaltet Ihr hier.

Gute Nachricht für alle Radsport-Fans: Wenn Ihr Kunden bei DAZN seid und die sechste Etappe heute sehen möchtet, dann schaltet einfach beim Streamingdienst rein. Dieser pflegt nämlich eine Kooperation mit Eurosport und überträgt auf dieser Grundlage bei sich die Programme von Eurosport 1 und Eurosport 2.

DAZN ist kostenpflichtig. Die Möglichkeiten einer Mitgliedschaft: Monatsabo (29,99 Euro) oder Jahresabo (274,99 Euro). Bei dem Streamingdienst seht Ihr live auch jede Menge Fußball (u.a. Bundesliga, Champions League, Primera Division, Serie A, Ligue 1), US-Sport (NBA, NFL), Tennis, Boxen, Handball, Motorsport, Wintersport, Darts, MMA, Rugby und noch mehr.

Giro d'Italia - Demare gewinnt 5. Giro-Etappe - Kämna im Schongang

Der Franzose Arnaud Demare hat im Massensprint die fünfte Etappe des 105. Giro d'Italia gewonnen. Der 30-Jährige vom Team Groupama-FDJ setzte sich am Mittwoch nach 174 km bei Gegenwind auf der flachen Zielgeraden in der Hafenstadt Messina durch. Nach seiner Triumphfahrt auf dem Ätna rollte Lennard Kämna mit dem Hauptfeld im Schongang ins Ziel.

Kämna (Bora-hansgrohe) bleibt damit im Gesamtklassement mit 39 Sekunden hinter dem Spanier Juan Pedro Lopez vom Team Trek-Segafredo auf Rang zwei. Der 25-Jährige aus Wedel, der die Führung in der Bergwertung erfolgreich verteidigte, landete einen Tag nach seinem zweiten Etappenerfolg bei einer großen Landesrundfahrt auf dem 75. Platz. Bester Deutscher war Phil Bauhaus (Bahrain-Victorious) als Sechster.

Eine fünfköpfige Ausreißergruppe setzte sich bereits nach wenigen Kilometern vom Hauptfeld ab, das wiederum selbst das Tempo forcierte und Sprinterkönig Mark Cavendish abhängte. Der 36-jährige Brite vom Team Quick-Step hatte somit nichts mit der Entscheidung in seiner Paradedisziplin zu tun und kam abgeschlagen ins Ziel.

Die sechste Etappe führt den Giro-Tross am Donnerstag gen Norden auf das italienische Festland. Das 192 km lange Teilstück von Palmi nach Scalea bietet nach einem kurzen Anstieg der vierten Kategorie zum Auftakt optimale Bedingungen für die Sprinter. Der Giro endet nach 3410 km am 29. Mai in Verona. (Quelle: SID)

Giro d'Italia 2022: Die Etappen im Überblick