Beim Giro d'Italia geht es am heutigen Mittwoch mit der fünften Etappe weiter. SPOX bereitet Euch darauf vor und teilt mit, wie sie sich live im TV und Livestream verfolgen lässt.

Seit dem vergangenen Freitag ist er im Gange, der Giro d'Italia 2022. Los ging es gleich mit einer knapp 200 Kilometer langen Etappe, am Samstag und Sonntag standen dann die Etappen zwei und drei an. Nach einem freien Montag sind die Profis seit dem gestrigen Dienstag wieder im Einsatz - und am heutigen Mittwoch, den 11. Mai haben sie die fünfte Etappe zu bewältigen. 21 Etappen gibt es bis zum 29. Mai insgesamt

Heute auf dem Programm: die Strecke zwischen Catania und Messina, 172 Kilometer werden die Fahrer dabei zurücklegen müssen. Der Startschuss ist für 11.20 Uhr geplant.

Giro d'Italia, Übertragung heute live: 5. Etappe im TV und Livestream

Live mit von der Partie sein könnt Ihr auch heute - und zwar im Free-TV. Eurosport überträgt das Rennen für Euch in voller Länge auf Eurosport 1. Auch alle anderen Etappen könnt Ihr übrigens bei Eurosport verfolgen.

© getty Der Giro d'Italia ist im Gange.

Der TV-Sender bietet die Übertragung auch im Livestream an. Hierfür benötigt Ihr aber den Eurosport Player, der nicht kostenpflichtig zu nutzen ist. Einen Monatspass gibt es für 6,99 Euro. Alle Informationen für ein Abonnement erhaltet Ihr hier.

Freuen könnt Ihr Euch als Radsport-Fans, solltet Ihr ohnehin schon eine Mitgliedschaft bei DAZN besitzen. Der Streamingdienst kooperiert nämlich mit Eurosport und strahlt daher bei sich auf der Plattform Sport-Events live via Eurosport 1 und Eurosport 2 aus. Dazu gehört auch die heutige fünfte Etappe.

DAZN ist kostenpflichtig. Die Möglichkeiten einer Mitgliedschaft: Monatsabo (29,99 Euro) oder Jahresabo (274,99 Euro). Bei dem Streamingdienst seht Ihr live auch jede Menge Fußball (u.a. Bundesliga, Champions League, Primera Division, Serie A, Ligue 1), US-Sport (NBA, NFL), Tennis, Boxen, Handball, Motorsport, Wintersport, Darts, MMA, Rugby und noch mehr.

Etappe: 5. Etappe des Giro d'Italia

5. Etappe des Giro d'Italia Start - Ziel: Catania - Messina

Catania - Messina Datum: 11. Mai 2022

11. Mai 2022 Start: 11.20 Uhr

11.20 Uhr Länge: 172 Kilometer

172 Kilometer Übertragung im TV: Eurosport

Übertragung im Livestream: DAZN, Eurosport Player

