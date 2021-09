Am heutigen Sonntag kommt es bei der Radsport-WM in Flandern zum Einzelzeitfahren der Männer. Der deutsche Tony Martin gilt als einer der Favoriten am heutigen Tag. Wir erklären Euch, wie Ihr das Rennen live im TV und im Livestream sehen könnt.

Radsport, WM: Einzelzeitfahren heute live im TV und Livestream: Ort, Datum, Zeitpunkt, Infos

Vom 19. September bis 26. September findet die Radsport-WM 2021 in Flandern, Belgien statt. Zum Auftakt kommt es am diesem Sonntag um 14.30 Uhr zum Einzelzeitfahren der Männer. Das Ziel des Einzelzeitfahrens am 19. September ist heute in Brügge.

Der deutsche Tony Martin gilt beim heutigen Einzelzeitfahren als einer der Favoriten. Auf der 43,3 Kilometer langen und meist flachen Etappe kann der deutsche Rad- Profi vom Team Jumbo-Visma seine ganzen Stärken ausspielen. Schon viermal konnte der gebürtige Cottbusser das Einzelzeitfahren bei einer WM gewinnen. Zum letzten Mal war das 2016. Die Chancen stehen gut, dass Tony Martin diese Erfolge heute Mittag wiederholen kann.

Radsport, WM: Einzelzeitfahren heute live im TV und Livestream

Das Einzelzeitfahren zeigt Eurosport heute live im Free-TV! Die Übertragung bei Eurosport beginnt heute kurz vor Beginn des Rennes um 14.30 Uhr. Eurosport verfolgt die Radsport-WM in Flandern in diesem Jahr intensiv. Der Höhepunkt liegt dabei im Straßenrennen der Männer zum Abschluss am 26. September, welches auch auf Eurosport gezeigt wird.

Wer das ganze Spektakel nicht live im TV verfolgen kann, dem bietet Eurosport auch einen Livestream an. Mit dem Eurosport Player könnt Ihr die Übertragungen von Eurosport 1 und Eurosport 2 bequem auf Eurem Tablet oder Smartphone sehen.

Radsport, WM: Einzelzeitfahren heute live im TV und Livestream: Der Zeitplan der Radsport- WM

Sonntag, 19. September 2021: 14.30 Uhr: Männer Einzelzeitfahren

