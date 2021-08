Vuelta a Espana 2021: Datum, Termine, Strecke, Etappen, Übertragung im TV und Livestream

Die Vuelta a Espana 2021 steht vor der Tür. Wir verraten Euch, wann die Spanien-Rundfahrt beginnt und wo Ihr sie im TV sowie im Livestream verfolgen könnt. Darüber hinaus geben wir Euch einen Überblick zu den Etappen.

Für die besten Radfahrer der Welt steht der nächste Höhepunkt im Jahr 2021 bevor. Nach dem Giro d'Italia und der Tour de France wird mit der Vuelta a Espana, der Spanien-Rundfahrt, das dritte große Mehretappenrennen in den kommenden drei Wochen über die Bühne gehen. Gewinnt Primoz Roglic die Vuelta zum dritten Mal in Serie.

Vuelta: Termine und Zeitplan 2021

In den vergangenen Jahren machte die Vuelta immer Station in anderen Ländern, das ist in diesem Jahr wegen der immer noch andauernden Corona-Pandemie anders. Alle Etappen werden in Spanien gefahren.

Los geht die Vuelta am kommenden Samstag, 14. August, mit einem Einzelzeitfahren in Burgos im Norden der iberischen Halbinsel. Die dreiwöchige Rundfahrt endet am Sonntag, 5. September, mit einem Einzelzeitfahren in Santiago de Compostela. Dort steht dann der Sieger der 76. Spanien-Rundfahrt fest.

Vuelta 2021, Strecke: Alle Etappen im Überblick

Die Gesamtlänge der diesjährigen Vuelta erstreckt sich auf 3336,1 km Kilometer an 21 Renntagen. Mit acht Bergetappen und vier Tagesabschnitten im Mittelgebirge steht uns eine der bergigsten Spanien-Rundfahrten bevor. Zudem gibt es sieben Flachetappen und zwei Einzelzeitfahren.

So sehen die Etappen im Überblick aus:

Etappe Datum Ort Streckenlänge / Terrain 1. Etappe 14. August Burgos - Catedral (EZF) 8 km 2. Etappe 15. August Caleruega - Burgos 169 km / flach 3. Etappe 16. August Santo Domingo de Silos - Picón Blanco 203 km / bergig 4. Etappe 17. August El Burgo de Osma - Molina de Aragón 163,6 km / flach 5. Etappe 18. August Tarancón - Albacete 184,4 km / flach 6. Etappe 19. August Requena - Alto de la Montaña de Cullera 159 km / flach 7. Etappe 20. August Gandía - Balcón de Alicante 152 km / bergig 8. Etappe 21. August Santa Pola - La Manga del mar Menor 163,3 km / flach 9. Etappe 22. August Puerto Lumbreras - Alto de Velefique 160 km / bergig 1. Ruhetag 23 August 10. Etappe 24. August Roquetas de Mar - Rincón de la Victoria 190,2 km / wellig 11. Etappe 25. August Antequera - Valdepeñas de Jaén 131,6 km / wellig 12. Etappe 26. August Jaén - Córdoba 166,7 km / wellig 13. Etappe 27. August Belmez - Villanueva de la Serena 197,2 km / flach 14. Etappe 28. August Don Benito - Pico Villuercas 159,7 km / bergig 15. Etappe 29. August Navalmoral de la Mata - El Barraco 193,4 km / bergig 2. Ruhetag 30. August 16. Etappe 31. August Laredo - Santa Cruz de Bezana 170,8 km / flach 17. Etappe 1. September Unquera - Lagos de Covadonga 181,6 km / bergig 18. Etappe 2. September Salas - Altu d'El Gamoniteiru 159,2 km / bergig 19. Etappe 3. September Tapia - Monforte de Lemos 187,8 km / wellig 20. Etappe 4. September Sanxenxo - Mos. Castor de Herville 173,6 km / bergig 21. Etappe 5. September Padrón - Santiago de Compostela (EZF) 33,7 km

Vuelta 2021: Übertragung im TV und Livestream

Fast die gesamte Spanien-Rundfahrt könnt ihr im frei empfangbaren Fernsehen auf Eurosport live sehen. 19 der 21 Etappen überträgt das "Home of Cycling" im Free-TV. Lediglich die Etappen am 21. und 22. August werden auf Eurosport2 im Pay-TV übertragen. Der private Sportsender bietet darüber hinaus auch einen Livestream via Eurosportplayer an, der allerdings kostenpflichtig ist.

Für Eurosport sitzen bei allen Etappen Kommentator Gerhard Leinauer und die Experten Jens Voigt und Robert Bengsch am Mikrofon.

Eurosport bietet in Verbindung mit dem Kanal GCN via GCN+ und der GCN-App auch die Möglichkeit an, die Etappen komplett ohne Werbeunterbrechungen zu sehen. Für ein GCN-Abo müsst Ihr allerdings bezahlen, ebenso wie für den Streamingdienst Joyn+, wo die Etappen ebenfalls ohne Werbung gezeigt werden.

Durch eine Kooperation zwischen Eurosport und DAZN könnt ihr die Vuelta auch im Programm des Streaminganbieters verfolgen. Bei DAZN seht ihr alle Etappen live sowie in voller Länge im Eurosport-Channel.

Vuelta a Espana: Die letzten zehn Sieger