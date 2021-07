Tour de France 2021: 20. Etappe heute live im TV, Livestream und Liveticker

Tag der Entscheidung! Das letzte Rennen vor der Zieleinfahrt in Paris steigt am heutigen Samstag. SPOX zeigt Euch, wie Ihr die 20. Etappe live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Tour de France 2021, 20. Etappe: Start, Ziel, Länge, Infos

Bei der 20. Etappe handelt es sich um das zweite Einzelzeitfahren, das die Entscheidung um die Plätze im Gesamtklassement liefern wird. Um 13.05 Uhr gehen die Fahrer an den Start und messen sich auf den hügeligen gut 30 Kilometern rund um das Weinanbaugebiet bei Libourne. Das Ziel liegt in Saint-Emilion.

In den Weinfeldern wird es häufige Richtungswechsel geben. Zudem wartet ein Minihügel auf halber Strecke, was der Konzentrationsfähigkeit der Fahrer noch einmal alles abverlangt.

Das Durchschnittstempo sollte hoch sein, weshalb sich die Kletterer im Hinblick auf das Gesamtklassement einen guten Vorsprung herausgearbeitet haben sollten. Weil Tadej Pogacar sich den Sieg bei der letzten Bergetappe am vergangenen Donnerstag sicherte, gilt es als sehr unwahrscheinlich, dass er sein Gelbes Trikot vor der Triumphfahrt am Sonntag auf den Champs-Elysees ablegen muss. Bei der letzten Etappe wird der Führende bekanntlich nicht mehr angegriffen.

"Ich habe das Maximum herausgeholt. Warum sollte ich jetzt Angst vor dem Zeitfahren haben?", sagte Pogacar selbstbewusst. Pogacars Verfolger Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) und der Ecuadorianer Richard Carapaz (Ineos) dürften sich die Plätze auf dem Podium sichern.

© getty Tadej Pogacar hat die letzte Bergetappe der Tour de France gewonnen.

Tour de France 2021: 19. Etappe heute live im TV und Livestream

Wie gewohnt haben gleich mehrere Anbieter Livebilder zur 20. Etappe der Tour de France im Angebot.

Tour de France 2021: 19. Etappe heute live im TV

Die ARD zeigt das vorletzte Rennen live im Free-TV. Allerdings steigt der öffentlich-rechtliche Sender erst später ein, laut Sendeplan gegen 15 Uhr. Zusatzsender ARD One hingegen hat die komplette Etappe von Beginn an im Angebot.

Alternativ bietet Eurosport das Einzelzeitfahren im frei empfangbaren Fernsehen an. Die Übertragung auf dem Sender Eurosport 1 beginnt kurz vor dem Startschuss um 13 Uhr.

Tour de France 2021: 19. Etappe heute live im Livestream

Außerdem zeigen die ARD und Eurosport das Rennen jeweils im Livestream. Im Gegensatz zur TV-Übertragung hat das Erste das Event bei Sportschau.de pünktlich zum Start im Programm. Der Livestream der ARD ist dabei völlig gratis.

Der Livestream von Eurosport ist allerdings kostenpflichtig. Dafür benötigt Ihr einen Zugang zum Eurosport-Player.

Falls Ihr DAZN-Kunden seid, könnt Ihr die Streams aus dem Eurosport-Player jedoch ohne Zusatzkosten öffnen. Dies ermöglicht die gemeinsame Kooperation, die Eurosport und DAZN eingegangen sind. somit können alle DAZN-Abonnenten die Eurosportsender (Eurosport 1 und Eurosport 2) täglich 24 Stunden anschauen.

Entweder für 14,99 Euro im Monat oder 149,99 Euro im Jahr bekommt Ihr Zugriff auf das Angebot von DAZN. Vorher könnt Ihr das Angebot für einen Monat gratis testen.

Ebenfalls liefert GCN, Global Cycling Network, eine Übertragung der Etappe, was ebenfalls via Eurosport-Player läuft. Der Vorteil: das Rennen läuft komplett ohne Werbeunterbrechungen. Kosten in Höhe von 8,99 Euro pro Monat werden dafür jedoch fällig.

Tour de France 2021: 20. Etappe heute im Liveticker

Wer keine Möglichkeit hat, die vorentscheidende Etappe live im TV und Livestream zu sehen, kann auf den ausführlichen Liveticker von SPOX zurückgreifen. Bei uns verpasst Ihr keine wichtigen Momente. Hier geht's zum Liveticker.

