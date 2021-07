Tour de France 2021: 18. Etappe heute live im TV, Livestream und Liveticker

Die 18. Etappe der Tour de France führt heute noch einmal über die Berge in den Pyrenäen. Wir verraten Euch, wo Ihr die Etappe live im TV, im Livestream und im Liveticker verfolgen könnt.

Tour de France 2021, 18. Etappe: Start, Ziel, Länge, Infos

Am heutigen Donnerstag, 15. Juli, steht bei der Tour de France die letzte Bergetappe auf dem Programm. Bei der fünften Etappe in den Pyrenäen müssen die Fahrer auf der Strecke von Pau nach Liz Ardiden zwar "nur" 130 Kilometer zurücklegen, diese haben es aber in sich.

Nach relativ flachem Beginn und zwei Bergwertungen der 4. Kategorie stehen im weiteren Etappenverlauf noch der steile Anstieg auf den Col du Tourmalet (2115 Meter/höchste Kategorie) und der Schlussanstieg zum Zielort (1715 Meter/höchste Kategorie) an.

Die Etappe wird um 13.35 Uhr gestartet, der scharfe Start erfolgt um 13.50 Uhr. Mit der Zieleinfahrt ist gegen 17.30 Uhr zu rechnen.

Nach seinem Etappensieg am gestrigen Mittwoch auf der schweren 17. Etappe ist Tadej Pogacar der erneute Gesamtsieg kaum mehr zu nehmen. Der Führende in der Gesamtwertung hat bereits einen Vorsprung von über 5:30 Minuten auf seine Verfolger.

Tour de France 2021: 18. Etappe heute live im TV und Livestream

Mit Livebildern von der 18. Etappe werdet Ihr heute im Free-TV und im Livestream bestens versorgt. Zwei Anbieter zeigen die Bergetappe sogar im Free-TV.

Tour de France 2021: 18. Etappe heute live im TV

Bei Eurosport könnt Ihr die 18. Etappe heute komplett live im Free-TV sehen. Die Übertragung beim "Home of Cycling" beginnt um 13.30 Uhr.

Von 14.05 Uhr bis 15.25 Uhr berichtet One, ein Zusatzsender der ARD, live im Free-TV. Das Erste zeigt das Finale der Etappe dann ab 15.10 Uhr live im Free-TV.

Tour de France 2021: 18. Etappe heute im Livestream

Die ARD bietet auf sportschau.de ab 14.05 Uhr einen kostenlosen Livestream an.

Nicht kostenlos ist dagegen der Livestream von Eurosport, der "Eurosport Player" (Monatspass 6,99 Euro). Dort seht Ihr aber die komplette Etappe von Beginn an. Auch DAZN zeigt in diesem Jahr alle Etappen der Tour de France. Dank einer Kooperation mit Eurosport hat das "Netflix des Sports" beide Eurosport-Kanäle in seinem Programm-Angebot.

Ein DAZN-Monatsabo kostet mittlerweile 14,99 Euro pro Monat und ist jederzeit kündbar. Das Jahresabo ist für 149,99 Euro zu haben.Trotz der Preiserhöhung aufgrund des größeren Rechtepakets kann DAZN weiterhin 30 Tage lang kostenlos getestet werden.

Auf dem Kanal GCN ist die 18. Etappe ohne Werbepausen zu sehen. Das Global Cycling Network kostet aber 8,99 Euro im Monat.

Tour de France 2021: 17. Etappe heute im Liveticker

Ihr könnt die 18. Etappe der Tour de France heute nicht live im TV oder im Livestream sehen? Dann schaut in den Liveticker von SPOX. In diesem informieren wir Euch zeitnah und ausführlich über den gesamten Rennverlauf.

Tour de France 2021: Der Terminplan im Überblick