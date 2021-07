Tour de France 2021: 10. Etappe heute live im TV, Livestream und Liveticker

Bei der Tour de France steht heute die 10. Etappe an. Wer präsentiert sich nach der eintägigen Pause am stärksten? Wir verraten Euch, wie Ihr die Etappe heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

190,7 Kilometer stehen heute für die teilnehmenden Fahrer an. Nach dem ersten Ruhetag geht es allerdings zunächst eher ruhig an. Der Weg in Richtung Pyrenäen wird eingeschlagen. Los geht's um 13.20 Uhr.

Tour de France 2021: 10. Etappe heute live im TV und Livestream

Ihr wollt die heutige Etappe der Tour de France live sehen? Dann habt Ihr mehrere Optionen. Wir liefern Euch die Übersicht.

Tour de France 2021: 10. Etappe heute live im Free-TV

Die gesamte Tour wird live auf Eurosport übertragen. Auch heute ist der TV-Sender also live mit dabei und überträgt die Action vom Start bis zum Ziel.

Auch die ARD ist live mit dabei. In der ARD seht Ihr das Rennen allerdings erst ab 16.05 Uhr, vorher müsst Ihr einen anderen Sender einschalten: One, ein Nebenprogramm der ARD, zeigt die gesamte Etappe live.

Tour de France 2021: 10. Etappe heute im Livestream

Ihr könnt die heutigen 190,7 Kilometer auch im Livestream verfolgen. Eurosport überträgt via Eurosport-Player. Dieser ist allerdings kostenpflichtig. Zusammen mit CGN stellt Eurosport auch einen werbefreien Livestream zur Verfügung. Dieser kostet 8,99 Euro pro Monat.

Auch die ARD bietet einen Livestream ihrer Übertragung an. Hier könnt Ihr den kostenfreien Livestream aufrufen.

Ihr habt ein DAZN-Abo? Dann könnt Ihr die heutige Etappe auch dort live sehen. Dank einer Kooperation mit Eurosport zeigt DAZN jede Übertragung auf Eurosport 1 und Eurosport 2. Die Tour de France läuft also auch bei dem Streamingdienst.

Tour de France 2021: 10. Etappe heute im Liveticker

Ihr wollt die Tour lieber im Liveticker verfolgen? Dann seid Ihr bei SPOX genau richtig! Wir begleiten jede Etappe der Tour live, Ihr verpasst nichts!

Hier geht's zum Liveticker der 10. Etappe der Tour de France.

Tour de France 2021: Gesamtwertung nach der 9. Etappe

Platz Fahrer Team Zeit 1 Tadej Pogacar UAE Team Emirates (UAD 34:11:10 2 Ben O'Connor AG2R Citroen Team (ACT) +2:01 3 Rigoberto Uran EF Education-Nippo (EFN) +5:18 4 Jonas Vingegaard Jumbo-Visma (TJV) +5:32 5 Richard Carapaz Team Ineos Grenadiers (INS) +5:33 6 Enric Mas Nicolau Movistar Team (MOV) +5:47 7 Wilco Keldermann Bora-Hansgrohe (BOH) +5:58 8 Alexei Luzenko Astana-Premier Tech (APT) +6:12 9 Guillaume Martin Cofidis (COF) +7:02 10 David Gaudu Groupama-FDJ (GFC) +5:52

Tour de France 2021: Der Terminplan im Überblick