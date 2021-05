Giro d'Italia: Ewan holt zweiten Etappensieg - Buchmann ohne Zeitverlust

Sprintspezialist Caleb Ewan hat die siebte Etappe des 104. Giro d'Italia gewonnen. Der Australier vom Team Lotto Soudal setzte sich am Freitag im Sprintfinale vor dem Italiener Davide Cimolai (Israel Start-Up) und dem Belgier Tim Merlier durch und holte nach dem Sieg am Mittwoch schon seinen zweiten Etappenerfolg.

Die deutsche Rundfahrt-Hoffnung Emanuel Buchmann (Ravensburg) vom deutschen Team Bora-hansgrohe kam mit dem Hauptfeld auf Rang 44 ins Ziel und blieb ohne Zeitverlust.

Im Gesamtklassement liegt Buchmann mit 1:40 Minuten Rückstand auf den Führenden Attila Valter (Ungarn/Groupama-FDJ) auf Rang 15. Bester Deutscher der siebten Etappe von Notaresco nach Termoli wurde der Cottbuser Max Kanter (DMS) auf dem achten Rang.

Am Samstag führt die achte Etappe über 170 km von Foggia nach Guardia Sanframondi und wird insgesamt wieder anspruchsvoller. Etwa 50 Kilometer vor dem Ziel wartet ein langer und schwerer Berganstieg auf die Fahrer. Insgesamt müssen die Profis knapp 3500 Kilometer und 47.000 Höhenmeter zurücklegen, ehe der Sieger am 30. Mai in Mailand feststeht.