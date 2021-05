Giro d'Italia: Termine, Zeitplan, Strecke, Etappenplan, Übertragung im TV und Livestream

Die erste Grandtour des Jahres steht in den Startlöchern und die Radsportwelt blickt gespannt nach Italien. SPOX gibt Euch alle Informationen zu Termin, Zeitplan, Strecke, Etappenplan und Übertragung des 104. Giro d'Italia.

Die erste große Rundfahrt des Jahres im UCI-Kalender wird eingeläutet. Somit wirft die Radsportwelt die Blicke auf den Giro d'Italia und den für drei Wochen in Rosa gehauchten Führenden.

Giro d'Italia: Termine und Zeitplan 2021

Los geht's mit der Schleife am 8. Mai 2021 mit einem Zeitfahren in der Hauptstadt der Piemont-Region, genauer gesagt in den malerischen Straßen Turins. Auf dem Weg durch das Land der Azzurri erwartet das Peloton fast 50.000 beinharte Höhenmeter.

Die dreiwöchige Rundfahrt endet am 30.Mai 2021 wie gewohnt mit einem Zeitfahren zum Dom von Mailand, wo der Sieger der 104. Italienrundfahrt gekürt wird.

Giro d'Italia Strecke 2021: Alle Etappen im Überblick

Die Gesamtlänge des diesjährigen Giros erstreckt sich auf 3.479,9 Kilometer und wird mit jeweils sechs Flachetappen, sieben Abschnitte über welliges Terrain, sechs Bergetappen und zwei Zeitfahren gespickt sein. So sehen die Etappen im Überblick aus.

Etappe Datum Ort Streckenlänge / Terrain 1. Etappe 8. Mai 2021 Turin - Turin (EZF) 9 km / flach 2. Etappe 9. Mai 2021 Stupinigi - Novara 173 km / flach 3. Etappe 10. Mai 2021 Biella - Canale 187 km / wellig 4. Etappe 11. Mai 2021 Piacenza - Sestola 186 km / wellig 5. Etappe 12. Mai 2021 Modena - Cattolica 171 km / flach 6. Etappe 13. Mai 2021 Grotte di Frasassi - Ascoli Piceno 150 km / wellig 7. Etappe 14. Mai 2021 Notaresco - Termoli 178 km / flach 8. Etappe 15. Mai 2021 Foggia - Guardia Sanframondi 173 km / wellig 9. Etappe 16. Mai 2021 Castel di Sangro - Campo Felice 160 km / bergig 10. Etappe 17. Mai 2021 L'Aquila - Foligno 140 km / flach 1. Ruhetag 18. Mai 2021 11. Etappe 19. Mai 2021 Perugia - Montalcino 163 km / wellig 12. Etappe 20. Mai 2021 Siena - Bagno di Romagna 209 km / wellig 13. Etappe 21. Mai 2021 Ravenna - Verona 197 km / flach 14. Etappe 22. Mai 2021 Cittadella - Monte Zoncolan 205 km / bergig 15. Etappe 23. Mai 2021 Grado - Gorizia 189 km / wellig 16. Etappe 24. Mai 2021 Sacile - Cortina d'Ampezzo 212 km / bergig 2. Ruhetag 25. Mai 2021 17. Etappe 26. Mai 2021 Canazei - Sega di Ala 193 km / bergig 18. Etappe 27. Mai 2021 Rovereto - Stradella 228 km / flach 19. Etappe 28. Mai 2021 Abbiategrasso - Alpe di Mera 178 km / bergig 20. Etappe 29. Mai 2021 Verbania - Valle Spluga - Alpe Motta 164 km / bergig 21. Etappe 30. Mai 2021 Sengao - Mailand (EZF) 29 km / flach

Giro d'Italia: Übertragung im TV und Livestream

Der Giro ist wie gewohnt jeden Tag live entweder im TV oder Livestream zu verfolgen. Wir zeigen Euch, wo ihr die Rundfahrt live erleben könnt.

Giro d'Italia: Übertragung im Free-TV

Ihr empfangt das Rennen im Free-TV auf Eurosport 1. Beim "Home of Cycling" seht ihr jede Etappe und sogar nach der Zielankunft die Protagonisten bei der Präsentation von Maglia Rosa oder Maglia Azzurra.

Los geht's mit der Übertragung an den Etappentagen immer um 12.35 Uhr. Mit von der Partie ist die Stimme im deutschen Radsport, Karsten Migels. Ob die deutsch-französische Kommentatorenlegende Jean-Claude Leclerq am Mikrofon von Eurosport sein wird, ist derzeit noch nicht bekannt.

Giro d'Italia: Übertragung im Livestream

Auch von unterwegs können Radsportfans, einer der drei Grandtours mitverfolgen. Eurosport bietet in Verbindung mit dem Kanal GCN Euch sogar die Möglichkeit, das Rennen komplett ohne Werbeunterbrechungen zu sehen. Der Stream für den Giro d'Italia ist daher kostenpflichtig. Ein GCN -Abo kostet Euch im Monat 8,99 Euro.

Besitzer des Eurosport Players kommen in den drei Wochen voll auf ihre Kosten. Auch im Player habt Ihr die Möglichkeit die Übertragung ohne Werbeunterbrechung auszuwählen. Falls Ihr das Radrennen in der pursten Form genießen wollt, habt Ihr bei beiden Angeboten die Möglichkeit auf den "Ambient" Sound umzuschalten, bei dem Ihr nur die Kulisse des Rennens nach Hause geliefert bekommt.

Das Beste für DAZN Bestandskunden ist, das Eurosport 1 mit einem gültigen DAZN-Abo komplett kostenfrei erreicht werden kann. Doch DAZN zeigt nicht nur einen der größten europäischen Sportsender. Hier erlebt Ihr spannende Action aus UFC, Motorsport, Fußball oder den US-Sportarten.

Ihr habt die Möglichkeit, das Angebot einen ganzen Monat lang kostenlos zu testen. Hier geht's zum kostenlosen Probemonat!

Giro d'Italia 2021: Favoriten

Der Favoritenkreis ist in diesem Jahr nicht allzu groß, aber der Giro ist immer für eine Überraschung gut. Vergangenes Jahr sicherte sich der aus London stammende Tao Geoghegan Hart seinen ersten Rundfahrtsieg. Der Brite wird in diesem Jahr nicht am Start stehen - er fokussiert sich auf die Tour de France im Sommer. Seine Equipe INEOS Grenadiers setzt auf den Tour-de-France-Sieger aus dem Jahre 2019, Egan Bernal.

Er bildet gemeinsam mit dem Russen Pavel Sivakov die Doppelspitze beim britischen Team. Der Kolumbianer weiß seine Trümpfe in den Gebirgspässen der Alpen auszuspielen.

Aus deutscher Sicht kann man sich auf den ersten Auftritt von Emanuel Buchmann beim Kampf um das Maglia Rosa freuen. Der gebürtige Ravensburger teilt sich gemeinsam mit Peter Sagan die Kapitänsrolle beim Rennstall BORA-hansgrohe aus Oberbayern.

Der zweimalige Giro-Sieger, Vincenzo Nibali, ist bei seinem Heimrennen natürlich immer bis unter die Haarspitzen motiviert. Der für Trek-Segafredo startende Italiener brach sich in der Vorbereitung das Handgelenk und wird daher nicht für eine Top-Platzierung am Ende in Mailand gehandelt.

Ein Auge muss außerdem auf den Belgier Remco Evenepoel geworfen werden. Der 21-jährige verletzte sich im vergangenen Herbst bei Il Lombardia schwer, der Giro ist sein Comeback nach der Verletzung, er bestritt zuvor kein einziges Rennen.

Giro d'Italia: Die Sieger der vergangenen fünf Jahre